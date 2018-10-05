礁溪明德訓練班營區土地 議員促收回

礁溪鄉明德訓練班南、北營區，縣議員促縣府盡速向國產署收回土地所有權。（記者林敬倫攝）

2018-10-05 14:07

［記者林敬倫／宜蘭報導］礁溪鄉明德訓練班南、北營區，宜蘭縣政府與國產署簽署2年代管契約，打算斥資1億3000萬元，將園區打造為文藝生活公園，不過，縣議員林成功及吳宏謀等人均擔憂契約只有2年，如果到期無法再簽約，縣府投入的開發資源恐會「打水漂」，呼籲應盡速收回土地所有權；宜蘭縣代理縣長陳金德承諾，希望盡速辦理都市計畫收回土地。

礁溪明德訓練班土地分南、北營區，北營區約2公頃，南營區約3公頃，2015年初，縣府與地方向國防部爭取土地釋出，最後軍方同意以代管方向處理，並將主管機關移轉給國有財產署，去年6月，縣府與國產署簽訂2年代管契約，並爭取前瞻經費納入「礁溪生活之星工程計畫」開發。

「礁溪生活之星工程計畫」共斥資3.41億元，計畫期程從今年開始至2020年，除明德訓練班要打造文藝生活公園，保留市區綠地成為「礁溪之肺」，礁溪溫泉公園、市鎮服務廣場、礁溪人本環境及協天廟生活廟埕也都要開工改善，建立系統性人行步道、停車場、展演棚架及綠美化空間。

宜蘭縣議會今前往明德訓練班辦理會勘，由縣府報告「礁溪生活之星工程計畫」，宜蘭縣代理縣長陳金德、議會副議長林棋山、議員黃定和、林成功及吳宏謀等人均與會；議員們擔憂，明德訓練班土地縣府只是代管，完全沒有保障，如果與國產署合約到期無法順利再簽約，縣府投入的開發資源恐會「打水漂」，建議應盡速接管土地，讓開發案更有保障。

議員們也建議，縣府提出的開發計畫也要更接地氣，廣徵地方意見，例如現行的開發計畫停車空間大客車僅容納15輛，小客車僅83輛，嚴重不足，不利觀光發展。

陳金德指出，宜蘭要推動觀光產業，門戶就是礁溪，縣府難得爭取到前瞻經費，規劃設計一定要符合地方的意見，工程設計一定會廣徵民意接地氣。

至於明德訓練班土地，陳金德說，縣府首要目標，是希望透過都市計畫手段，來取得土地，未來也不排除與國產署一起合作開發營區，讓國產署也能因為營區開發有收益，創造雙贏，藉此來避免投入資源「打水漂」的疑慮。