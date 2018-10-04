搶攻明年連假觀光商機 台南善化草莓種好種滿

明年元旦、農曆春節連續假期不少，業者也盼今年草莓能順利種植，搶攻明年元旦連假商機。（記者萬于甄攝）

2018-10-04 14:33

〔記者萬于甄／台南報導〕近期氣候轉涼，秋天的腳步來臨，也是台南善化草莓業者開始忙碌的季節，台南南科草莓園黃姓業者表示，現在種植的草莓約在10月中旬後可開花，11月陸續就有新鮮的草莓可收成，明年元旦、農曆春節都有連續假期，預期可帶來不錯的觀光收益。

台南善化草莓相當知名，但近年因天候狀況不穩定，且碰上病菌影響，草莓園的收成連帶受到影響，讓部分業者苦不堪言；黃姓業者表示，他去年曾種植「豐香」品種的草莓，但因容易帶菌，且栽培管理並不容易，相當辛苦耗時，因此死了不少草莓株。

黃姓業者說，為改善去年的情況，今年改種「香水」草莓，病菌少也比較容易照顧，加上近期氣溫逐漸轉涼，正是種草莓的好時機，目前已種植1萬餘株草莓，會再陸續種植，今年預計要種植3萬株草莓，草莓株在10月中旬過後可陸續開花，11月就能收成新鮮的草莓。

鮮甜紅潤的草莓是許多國人喜愛的水果之一，近年來許多草莓果園也逐漸發展為觀光果園，讓民眾可自行體驗採草莓，明年元旦有4天連續假期，農曆春節有9天連假，業者也盼望今年草莓能順利成長，可搶得明年連續假期的觀光商機。