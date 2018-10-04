「流體化床反應」回收電鍍廢污泥 大幅降低處理成本

嘉南藥理大學師生團隊今年參加2018台灣創新技術博覽會，奪下2今3銀2銅的好成績，師生今上午也將獎牌獻給學校。（記者萬于甄攝）

2018-10-04 13:37

〔記者萬于甄／台南報導〕電鍍業在台灣以中南部最為盛行，但產業廢污泥處理卻是業者最苦惱的問題之一，嘉南藥理大學環境資源管理系師生研發，以「流體化床反應」處理廢水中的特殊重金屬，並轉化為可再利用的產品，大幅降低處理成本，該技術今年也獲得2018台灣創新技術博覽會金牌。

2018台北國際發明展今年改名台灣創新技術博覽會，依舊吸引全台不少技術與專利產品參展競賽，其中，嘉南藥理大學師生團隊共奪下2金3銀2銅的殊榮，得獎師生今也將獎牌獻給校方，由校長陳鴻助代表接受，與全校分享榮耀。

今年奪下金牌獎的題目分別是由食品科技系教師常振鎧、陳師瑩、王淑珍、杜平惪、邱致廣、陳榮才及學生研發的「具免疫調節機能的植物乳桿菌及其用途」，以現代微生物發酵技術，控制發酵源頭的質量，讓發酵液等保健食品產品品質更統一。

環境資源管理系教師盧明俊、黃耀輝帶領學生，研發「以流體化床反應從含鎳廢水中回收鎳之處理方式」也獲得金牌獎，環境資源管理系表示，該技術主要是處理電鍍業生產過程中的廢污水，把特殊金屬鎳轉化成結晶，讓原本1噸需花650萬元處理成本，大幅降為50萬元，更減少廢污泥對環境所帶來的衝擊。

此外，獲得銀牌、銅牌的專利包含「膠原蛋白萃取方式」、「高效率皮膚殺菌劑」、「水質淨化系統」、「含迷迭香與五倍子組合物及其抗菌用途」及「車門啟閉安全系統」等。嘉南藥理大學校長陳鴻助表示，嘉藥師生團隊連年獲獎，今年更獲得7面獎牌殊榮，顯示學校研發水準與能量受到肯定，期盼未來團隊能將創新專利透過技轉成為商品，推廣學研成果。