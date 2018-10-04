濃濃米勒味的北門風情畫 台南北門國中特展

阿嬤模仿「晚禱」的人物很可愛。（記者楊金城攝）

2018-10-04 13:00

〔記者楊金城／台南報導〕把米勒大師的複製畫搬進學校，台南市北門國中推動美學教育，今年特別申請《廣達游於藝》計畫─向大師挖寶･米勒特展，今天開幕，開放北門區民眾、各小學前來參觀世界名畫，學習大師愛惜、尊敬天地萬物的精神。

北門國中學生在展前訓練成為導覽員，引領小學生、阿公阿嬤觀賞法國畫家米勒的複製畫，並設計相關動態、靜態學習區，展示學生創作的北門濱海曬鹽、漁撈、養殖3幅畫作和體驗擔鹽，讓學生從活動中更認識大師的一生、學習大師尊敬天地和感恩的心。

負責規劃的老師陳詩雯說，此次展覽規畫3大主題，包括米勒與他的年代大事紀、志同道合的藝術家朋友、田園精神的延續，希望藉由米勒的觀察與創作，讓學生體會米勒畫作的精彩、演變與背後意義。

配合特展，校方發展藝術解說員，送至奇美博物館進行訓練，校方另規畫藝術人文課程，以米勒世界的北門想像為主軸。各年級各創作一幅有濃濃北門味的米勒風景畫，包含「米勒世界的北門想像－鹽田」、「米勒世界的北門想像－蚵棚」、「米勒世界的北門想像－虱目魚養殖」。

畫展過後，將再教導學生攝影構圖技巧，讓學生使用自己的手機或相機拍攝北門在地方風光製成校園明信片，和北門區公所以及北門嶼餐廳合作，展售學生所創作的明信片，希望旅客能將北門的好推廣出去，能幫助到學生並作捐助公益。

北門國中校長陳威介表示，學校推動多元學習、藝術教育，向廣達文教基金會申請到這場深具意義的展覽，希望藉由藝術欣賞、藝術教育的交流，啟迪學生對藝術人文的興趣和素養，將藝術的種子散播出去，歡迎學區國小、社區民眾預約觀賞，展期到10月9日。

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