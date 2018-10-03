基港大樓擴建造型像郵輪 將成台灣門戶新地標

基隆港是郵輪母港，郵輪觀光客年年攀升。（記者盧賢秀攝）

2018-10-03 22:21

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港是郵輪母港，郵輪觀光客年年攀升，但旅運設施不足，基隆港務分公司投資3億6000萬元，擴建基港大樓郵輪轉運中心，造型就像艘郵輪，獨具特色，已在9月底發包出去，預計明年8月完工，將成為國家門戶新亮點。

基隆港國際郵輪觀光客今年1至8月已達71萬人次，預估今年達到95萬人次，但東岸現有郵輪旅客服務空間與設施不足。

基隆港務公司總公程司王錦榮指出，郵輪越來越大、艘數與觀光客人數增加，基港大樓的通關櫃台，今年從10道擴增至16道；基港大樓將擴建100公尺的通關設施及185公尺的空中廊道，優化郵輪觀光客通關服務，並保留遊覽車等接駁車輛的停等空間。

此外，基港大樓還要拉皮整修，王錦榮說，未來基港大樓郵輪轉運中心的造型，就像艘郵輪，很符合它的功能，還要在屋頂設置有空開式與遮蔽式的空中綠廊，讓民眾可以在這裡喝咖啡、近距離賞郵輪。

王錦榮說，基港大樓擴建工程已經在9月底發包了，目前市府都市設計審議中，近期內先做前置工程，預計年底開工，明年8月完工，會是很漂亮、特別的國家門戶。

市長林右昌說，港區的任何建設都與都市景觀有關係，以前港務公司都不甩市府，這幾年來市府與港務公司溝通，在交通部、行政院幫港務公司溝通政策發展爭取預算，幫港務公司找出問題並解決問題，合作密切，這是歷任市長沒法做到的。這次基港大樓郵輪轉運中心擴建拉皮，希望儘速完工，對基隆發展也有幫助。