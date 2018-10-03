國人每日使用3C逾9小時 8成以上曾眼睛不適

中華民國眼科醫學會調查發現，國人每日將眼睛泡在3C產品的時間平均為9.4小時，等於睡眠以外約5成時間都與3C產品黏TT。示意圖。（資料照，記者楊政郡翻攝）

2018-10-03 21:01

〔記者林惠琴／台北報導〕中華民國眼科醫學會今公布最新「全台護眼趨勢調查」，採用網路問卷方式，針對1100名民眾進行調查發現，國人每日將眼睛泡在3C產品的時間平均為9.4小時，等於睡眠以外約5成時間都與3C產品黏TT，更較2016年的7.8小時成長2成，實在是過度用眼堪慮！

眼科醫學會榮譽顧問、台北市立聯合醫院中興醫院眼科主治醫師蔡景耀表示，該份調查也發現，民眾一心多用，同時多螢使用手機、電視或電腦等「宅三寶」的時間，較去年成長近2倍，且43.8%低頭、41.8%躺臥或側臥、24.4%交通行進間、23.7%趴著，長時間近距離、錯誤姿勢用眼，恐加深眼睛健康風險

蔡景耀指出，參與調查的民眾中，高達81%曾出現眼睛不適症狀，包含眼睛疲勞、眼睛乾澀、眼睛痠痛、視力模糊、眼睛充血或紅腫等。

不過，蔡景耀提及，台灣近視人口比例排行亞洲第一名，堪稱「近視王國」，恐與國人重度使用3C產品有關。另衛福部國健署建議，每週戶外活動達11小時，有機會減少55%近視發生，但國人平均每週僅3.24小時從事戶外活動，且有62%未養成定期眼睛健檢的習慣。

眼科醫學會理事長、台北榮總眼科部主任劉瑞玲指出，今年特別提出護眼「SOP」主張，包含「Shorten」縮短近距離用眼時間、「Outdoor」走出戶外讓眼睛適度休息、「Prevention」預防眼疾定期檢查，呼籲民眾要落實，以防眼疾找上門！