新中橫邊坡崩坍擴大 國慶後又要整點交管

台廿一線新中橫公路一三三公里迴頭彎路段，因邊坡不穩，只能勉強維持單線雙向通車。（記者劉濱銓翻攝）

2018-10-03 18:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台21線新中橫公路、133公里迴頭彎路段，上月下旬大量土石崩坍才完成清運，不料公路總局信義工務段近期進行邊坡保護工程時，卻發現坍塌面積擴大，為確保施工期間用路人安全，預計國慶日過後，從10月11日至明年1月31日，該路段將進行整點放行交管措施，呼籲前往玉山塔塔加的遊客，改走台18線阿里山公路，以免影響旅遊行程。

台21線新中橫公路，今年初才因115.5公里的望高路段大規模坍方，自3月起整點交管至8月底，直到近期完成邊坡修復，才解除大半年的交管措施，惟在133公里的迴頭彎路段，今年也因邊坡不穩，屢屢傳出落石坍方阻斷交通，令公路單位相當頭痛。

信義工務段表示，目前迴頭彎雖無落石阻斷，但卻只能維持單線雙向通行，近日在進行邊坡保護工程，發現工區上邊坡的崩坍變大，加上近期山區雨、霧影響工程施作，因此決定從國慶過後到明年1月底，該路段每日上午8至12時、下午1至5時，以每整點放行10分鐘方式做交管，以利工程進行，呼籲用路人避走該路段，以維行車安全與行程順利。