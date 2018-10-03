全台唯一立體8K VR劇院 19日起高雄開映

2018-10-03 18:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全台首創的「VR體感劇院」進駐駁二藝術特區！將於19日登場的高雄電影節，電影節期間將啟用這座全台唯一可播放立體8K的VR劇院，下月30日更將盛大開幕，常態營運。

高市電影館昨舉辦試營運記者會，高市副市長史哲更宣示將高雄打造一個從內容開發、投資製作到映演平台的全面計畫，讓高雄成為台灣在VR領域的發展先驅。

由高雄市電影館一手打造的「VR體感劇院」，館長楊孟穎表示，劇院劃分為「360影廳」與「互動展演區」，不僅支援同步播放360度全方向環景之VR電影，還配備互動VR裝置，全區影像將以8K畫質運算播放，以趨近於肉眼的觀影效果，帶給觀眾更沉浸性跟即時互動的觀影體驗。

「VR體感劇院」邀請4位台灣金獎導演，包含電影《血觀音》導演楊雅喆、《紅衣小女孩》導演程偉豪、《行者》導演陳芯宜、〈愛在世界末日〉導演蔡宗翰，首度以VR電影創作，改變傳統電影敘事邏輯，從腳本編寫影像拍攝後製技術，量身打造360度全見視角VR電影，以及全台第一部台法合資VR360電影《囍宴機器人》，挑戰VＲ電影創新指標。

本次「高雄 VR FILM LAB」台灣原創VR片單，將於高雄電影節期間「VR體感劇院」全球首映，其中《留給未來的殘影》、《主播愛你唷》獲得Funique的技術投資，是以全球領先的立體8K規格拍攝，Funique營運長鄭卜元表示，立體8K的影像內容配上立體8K的劇院，只有在VR體感劇院才能享受的到這個全球獨一無二的觀影感受。