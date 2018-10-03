境外移植器官登錄不全 衛福部長：擬不給付藥物

2018-10-03 16:33

〔記者林惠琴／台北報導〕近期器官移植議題掀起討論，民進黨立委趙天麟在立法院社福及衛環委員會質詢時指出，目前國內相關登錄制度做得沒有很理想，恐讓台灣成為中國不明器官主要使用國家。衛福部長陳時中強調，將會全面盤整，讓境外移植資訊更透明化，未來登錄不完全也會考量健保不給付抗排斥藥。

趙天麟表示，根據器捐中心的資料，從2005年4月至今年8月，全台境外器官移植通報共3128例，但僅有108例登錄完整。

趙天麟強調，國內器官移植境外來源超過9成以上是中國，在2004至2006年達到高峰，一年有255例至311例，但2005年推動登錄制度開始往下掉，顯示可能原本的存有離譜事宜，當被要求透明化時，數量就因此減少，提醒相關機制要持續強化，不可讓台灣成為使用中國不明器官的主要國家。

陳時中指出，在中國方面，先不要談及強摘器官或其他相對的情況，但「買賣交易器官的可能性是有的」，所以造成台灣人大量過去那邊，因為是生命最後的一個機會就會產生這樣不是太好的情況，但台灣已經進步，除了關懷自己的生命，也要關懷別人的生命，若自己的行為會影響其他社會的行為，必然是要納管。

陳時中強調，目前第一步將全面盤整器官移植登錄效果，但並非是要去追究什麼，而是先將資料透明化，在人道或其他方面更加把勁，萬一有登錄不完全的情事，健保抗排斥藥將考慮不給付，期待讓違法行為減到最低。

衛福部醫事司副司長廖崑富說明，目前器官移植登錄資料確實有不完整的狀況，從2006年至今，境外移植且領抗排斥藥物者共2254人，其中，1757筆有通報但登錄不完整、514筆完全沒登錄，已要求醫院限期改善，否則可開罰3萬元至15萬元。