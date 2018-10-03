代表會拒墊付 頭份危樓市場加固1600萬補助將被收回

頭份市中山市場2、3樓為海砂屋危樓，耐震度不足，長久以來存在公安問題。（記者鄭名翔攝）

2018-10-03 16:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中山市場2、3樓為海砂屋危樓，耐震力嚴重不足，頭份市公所獲前瞻計畫補助1600餘萬，擬以鋼框架阻尼補強工法加固並降低施工對攤商的影響，但有部分市民代表堅持拆除重建，因此拒絕通過墊付，使得前瞻經費將被收回，市場安全問題無解。

頭份市民代表會表示，即便加固補強但建物仍屬海砂屋，雖暫時延長使用年限，但仍有安全疑慮，儘管前瞻計畫補助1600萬，但公所仍須支出700萬，所有花費皆為民脂民膏，堅持須拆除重建才可一勞永逸。

中山市場使用37年，為地上3層、地下1層的建物，但因建物老舊毀損，2、3樓混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露情形嚴重，2015年經台中市結構技師公會進行耐震力評估時，赫然發現結構嚴重龜裂、許多鋼筋外露，屬海砂屋危樓。

公所依鑑定結果原擬拆除屬海砂屋的2、3樓，為建物「減重」提高耐震力，但因施工將影響嚴重攤商做生意，雖公所提議將400個攤商暫遷移至銀河路，但遭攤商強力反彈，拆除作業因而作罷。

為解決市場公安問題，公所請專家提出以鋼框架斜撐消能阻尼補強工法，每層樓皆以鋼架支撐梁柱，不僅工期短、攤商仍可照常營業，完工後市場建物將可恢復使用。

但歷經代表會兩次開會，全數代表皆未同意墊付公所補強提案，前瞻1600萬補助將被收回，市場安全持續無解。

公所評估，若拆除重建，市場用地取得及興建費用至少2億元，另還有攤商安置、施工安全、周邊老舊住宅鄰損等問題，現階段窒礙難行，目前會將決議案回復經濟部，後續再謀求其他解決之道。

頭份市公所基於安全考量，封閉市場2、3樓樓，禁止人員出入。（記者鄭名翔攝）

市場管理員於2樓鋪設床墊避免滲水至1樓。（記者鄭名翔攝）