保健》被笑「大隻佬」 超大尺碼夫妻狠甩64公斤

大尺碼夫妻余豐濠（左）、馬悅瑄（右）共甩重64公斤，開心地回復年輕時的體態並重拾自心。（記者湯世名攝）

2018-10-03 13:52

〔記者湯世名／彰化報導〕30歲的余豐濠宵夜常以炸雞、鹽酥雞等油炸食物果腹，體重一度高達117公斤，去年接受腹腔鏡胃縮小手術，大減至75公斤，從「大隻佬」變身型男，身材也「肥嘟嘟」的妻子馬悅瑄心動接受相同手術，體重也從82公斤大減至60公斤，夫妻倆合計共狠甩64公斤，遠離大尺碼衣服，重拾自信。

余豐濠指出，他在國小時就體重過重，出社會工作後，平時因工作輪班關係，容易肚子餓，養成吃宵夜習慣，一個禮拜有5天下班後都在吃宵夜，也因為夜間食物選擇少，常以炸雞、鹽酥雞、滷味等油炸物和加工食品果腹，體重也隨之飆升破百，重度脂肪肝也導致肝指數超出正常值2倍。

有鑑於身體狀態愈來愈差，余豐濠去年1月赴彰化基督教醫院接受腹腔鏡胃縮小手術，術後體重從原本最高峰時的117公斤，減至目前75公斤，BMI值（身體質量指數）也從40.9降至26趨近正常，體脂肪更從30.9%降為21.2%，肝指數回到正常。飲食方面，宵夜從油炸類改為非油炸的豆漿和饅頭，飲食習慣大幅改變，「終於不用再去美式賣場買超大襯衫了！」

余豐濠從「大隻佬」變身型男，身材同樣「胖嘟嘟」的33歲妻子馬悅瑄看得心動萬分，半年後也跟進，接受相同手術，術後體重從82公斤大減至目前60公斤，回復年輕時的體態。

彰基體重管理中心執行長王秉彥表示，余豐濠夫妻倆降低澱粉類攝取量，多以蔬菜湯、菇類、豆腐為主食，所減的體重合計高達64公斤，等於是一個成人的體重。

他指出，造成生理時鐘紊亂最大主因就是睡眠不足，睡眠時間不夠，身體無法維持正常機能運作，身體用來分泌、調整荷爾蒙的時間也跟著不夠，賀爾蒙失調進而產生肥胖問題。肥胖分別與胰島素、瘦體素、飢餓素等相關荷爾蒙有極大關係。瘦體素由脂肪細胞分泌作用於下視丘，可抑制食慾降低食量；飢餓素由胃部分泌，能產生饑餓感、刺激進食效果。

根據國外研究顯示，睡眠不足，瘦體素分泌也跟著減少，反之飢餓素和食慾感都會隨著增加，由此可知，減重時需有充足睡眠及養成良好的生活作息。

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