醫病》鋼琴老師手指肌腱斷裂！ 肌鍵移植讓她重拾琴藝

周博智向病患說明治療情形。（台北慈濟醫院提供）

2018-10-03 09:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕31歲的鋼琴老師許小姐，原本就有類風溼性關節炎病史，但近年工作繁忙未定期回診，加上教學密集，年初竟然連中指、無名指、小指都沒辦法伸直抬起，經赴台北慈濟醫院求診，發現她右手3條肌腱斷裂，空隙長達6公分，經骨科醫師周博智以大體老師捐贈的肌腱韌帶，做多條肌腱移植手術，重建回縮的肌腱，歷經約兩個月的肌腱癒合及復健期，許小姐幸運得以重返鋼琴教學工作。

周博智說，肌腱受損或急性斷裂，大多可以手術縫合，加上石膏保護約4到6週，再進行功能復健，術後約3個月多可恢復相當功能，他指出，類風濕性關節炎的病患，殘餘肌腱往往會因反復發炎而脆化，加上肌肉回縮的影響，一旦受損斷裂，通常難以直接縫合修補。

所以一般傳統是另取自身的腳趾頭或其他較不重要部位的肌腱來重建手指肌腱，但為避免傳統需要另取自身足部肌腱的手術傷口，並減少術後行走的不適，周博智有許多案例是在徵詢病人同意後，以大體老師捐贈的肌腱韌帶來重建，不會有排斥問題，恢復效果也相當好。

他指出，臨床上也遇過其他類風溼性關節炎的病患，因為手部突然施力，或年節掃除做家事過度用力刷洗，造成手部發炎脆弱的肌腱斷裂或關節變形，他提醒類風溼性關節炎病患，除了避免反覆用力外，更要定期追蹤、規律用藥，減少關節或肌腱的併發症。

許小姐手腕關節因為類風濕反覆發炎而磨損僵硬變形 。（台北慈濟醫院提供）