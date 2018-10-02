日本超危險動物園！ 竟然要簽生死狀才能參觀？

在日本竟然有危險到要簽生死狀才能進去的動物園？（圖片由MaoMao TV授權提供使用）

2018-10-02 17:31

〔影音新聞／綜合報導〕一般人對動物園的印象都是適合全家大小一同出遊的地方，有些動物園還設有親近動物區，讓民眾可以近距離接觸可愛的動物。不過在日本北海道竟然有一間號稱是全日本「最危險」的動物園，入園之後所有安全都要自行負責。這間動物園是North Safari札幌動物園，入園時就有告示牌表示這裡並不是一般的動物園，在這裡發生的任何損害都要自行負責。而在園內也不像一般的動物園只能遠遠的觀賞動物，而是可以直接近距離欣賞動物，甚至能夠進行互動。這個動物園中最大的賣點就是其中有一區超危險動物區，進入此區前需要先簽署一份切結書，聲明在此區中發生的事件都與動物園無關。這區的動物包括臭鼬、豪豬、食人魚、毒蜥以及鱷魚，都是世界上知名的危險動物，進去參觀需要非常小心也需要相當大的勇氣。在這區最特別的，就是在最後有世界上最危險的動物，這種動物正是「人類」。前面的動物都是只要不刻意招惹或者避開，就不會有危險，但人類這種生物卻是不招惹也可能會有危險，相當引人反思。

這個動物園是不是相當有趣呢？如果你的膽子夠大，下次去北海道就把它列入行程吧！

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