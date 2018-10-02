醫病》7旬老翁腰酸背痛以為老化 竟是骨髓瘤3期

亞大醫院黃文豊副院長（左）提醒長輩，若出現貧血、下背痛、尿液中有泡泡等現象，有可能是「多發性骨髓瘤」，應盡早赴醫檢查。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

2018-10-02 19:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名70多歲老翁，1年多前開始出現腎功能變差，持續追蹤治療，但近來又出現腰酸背痛，原以為是自然老化筋骨痛，但前往復健科治療效果有限，還出現食慾不振、頭昏疲倦的症狀，經安排骨髓穿刺檢查，才確認罹患血液性癌症的「多發性骨髓瘤」第3期，目前透過標靶治療延緩疾病惡化。

亞大醫院副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊今天表示，「多發性骨髓瘤」是血液性癌症的一種，致病原因主要是體內漿細胞（白血球的一種）出現病變，產生過量同質性抗體，取代能正常對抗外來病原的漿細胞，造成患者免疫力下降，易發生感染，因這些多餘的抗體會沈積在腎臟，患者因而出現腎功能衰退的現象。

黃文豊指出，當漿細胞瘤蔓延到身體各處骨頭，使得骨頭被侵蝕，當發生在前胸和背部，患者就會出現腰痠背痛的症狀，因症狀與老化的特徵相似，容易被民眾輕忽，錯過黃金治療期。

黃文豊表示，多發性骨髓瘤在台灣非常見的癌症疾病，好發於老人，且男性多於女性，早期並無明顯症狀，只有當癌細胞向骨髓外蔓延時，才會出現腰痠背痛、反覆感染、體重減輕，甚至噁心、嘔吐、便祕、排尿困難、四肢麻木等症狀。

黃文豊表示，此病確切成因目前還無法確定，但提醒民眾勿長期暴露在輻射線或化學物質環境中，治療方式為透過全身性的化學治療和標靶治療對抗癌細胞，有時也會以局部放射線治療阻止癌細胞生長，提醒上了年紀的民眾若出現貧血、下背痛、尿液中有泡泡等現象，也應儘早就醫檢查，才能把握黃金治療期。