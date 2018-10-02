2018南投茶博會6日登場 愛好品茗者有機會成為「茶狀元」

南投縣政府4日舉辦2018南投世界茶業博覽會記者會，上演「茶狀元」清宮劇加強宣傳。（記者張協昇攝）

2018-10-02 14:43

〔記者張協昇／南投報導〕邁入第9屆的2018南投世界茶業博覽會6日起至14日，將於中興新村舉行9天，南投縣政府2日召開記者會，宣布今年茶博會除國際茶席增加印度拉茶及中國雲南大益普洱茶席展演，以及為傳承茶文化，增設小小茶師館外，黃金品茗館並將舉辦「茶狀元」特色茶會，讓遊客化身赴京趕考的書生，參與品茗殿試，通過者可獲得「御茶元」獎狀。

今天記者會現場還上演「茶狀元」清宮劇，扮成「茶伯」的縣長林明溱致詞時表示，由於許多茶農及民眾反映，每年茶博會因天氣仍炎熱，影響民眾遊逛興緻，因此，今年茶博會室內展售會場將全面裝冷氣空調，期盼造訪民眾突破60萬人次。

南投縣政府農業處表示，2018南投世界茶業博覽會以「香遇.相遇」為主題，希望讓遊客藉由茶的香氣，與茶人相遇，加入飲茶行列，並透過小小茶師館，讓縣內的小學學童有面對遊客展演茶席的機會，深刻認識臺灣茶產業，進而帶動年輕學子飲茶風潮。

此外，今年茶博會還在中興會堂設置「茶與茶菓子相遇時光」，讓民眾體驗台灣茶菓子搭配地方特色茶，呷茶配點心，提升國人對茶食文化興趣，另有茶葉身心體驗區、茶與音樂會、曲水流觴、茶席DIY、千人茶會、千人揉茶及千人野餐趣等活動項目，同時設置多個茶葉、茶器展售館，走一趟南投茶博會，即能體驗國內及亞洲各國的茶文化。