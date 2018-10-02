也太巧！10元硬幣竟能插爆輪胎

楊姓女子開車時輪胎被硬幣插爆。（記者林宜樟翻攝）

2018-10-02 14:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義楊姓女子日前開車出門，開不到1公里就發現輪胎爆胎，趕緊停車打電話請輪胎行協助補胎，沒想到輪胎師傅一檢查，輪胎上沒有釘子，竟是插著一枚10元硬幣，而且整枚硬幣幾乎插進輪胎導致爆胎，友人得知直說「這是錢找妳」、「買樂透」、「買彩券」、「錢滾錢，恭喜發財」。

長期參與嘉義地區社團活動的楊女說，9月30日開車出門，才開幾百公尺就發現右後輪輪胎爆胎，原本以為補胎就可以，輪胎師傅檢查發現竟是被10元硬幣插到爆胎，無法補需要換胎；轎車安裝的輪胎是進口知名品牌，竟被硬幣插破讓她很懊惱，幸好輪胎行有還可堪用的二手輪胎可換，花1千元換胎消災。

楊女友人說，這叫「錢滾錢，恭喜發財」，楊女說「覺得菩薩一直在守護著我好感恩，不鐵齒了」，也有朋友說「或許是避過更大的災難」。

林姓輪胎行業者說，硬幣是圓的很難插入輪胎，從沒看過有輪胎被硬幣插破，若是重車軟胎，比較有機會；此種爆胎若不嚴重還可用香菇補片修補，但如果內壁傷口長度超過6mm，就不要補了。

有車友推測，有可能是前輪先輾到硬幣，硬幣彈起後剛好直立，後輪輾過時剛好是輪胎溝槽卡到直立的硬幣，往下一壓就讓硬幣插進輪胎內。