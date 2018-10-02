高港貨櫃夾掉砸死司機 勞檢處勒令停工共罰4公司36萬

高港63號碼頭發生貨櫃夾掉，砸死貨櫃司機工安意外，勞檢處現勘後勒令停工，並裁罰4公司36萬元。（記者黃良傑翻攝）

2018-10-02 14:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄港63號碼頭今天發生貨櫃吊掛工安，貨櫃砸潰車頭砸死司機案，勞檢處現勘後，對事業單位萬海航運開罰12萬元，另一、二級承攬人未告知工作環境危害事項，包括新安公司及華海運輸公司各罰6萬元，亞太國際物流公司未派專人指揮固定起重機作業，重罰12萬元。

勞工局表示今晨5時20分許，萬海航運公司三級承攬人駕駛拖車，自63號碼頭船邊，至貨櫃儲區從事貨櫃卸下作業，亞太國際物流公司所僱固定起重機操作員吊掛貨櫃時，因拖車向前移動（原因待鑑定），導致後方貨櫃撞擊前方正吊掛之貨櫃飛落，壓潰拖車頭，67歲張姓駕駛慘遭夾死事故。

勞檢處接獲通報後到場檢查，針對肇災之起重機吊掛作業，現場勒令立即停工，相關事業單位裁處如下：

一、萬海航運公司（原事業單位）違反職業安全衛生法第27條，重罰12萬元。

二丶新安公司（一級承攬人）及華海運輸公司（二級承攬人）未事前對二級、三級承攬人，告知工作環境危害事項，違反職安法第26條第2項，各裁處6萬元。

三、亞太國際物流公司未派專人負責指揮固定起重機作業，違反職安法第6條第1項，裁處12萬元；相關刑事責任正由高雄港警總隊調查、釐清。