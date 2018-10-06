天天吃好料》土城「工業區烏醋麵」 獨門秘方的古早味

簡單的以醬油、烏醋、油蔥酥搭配的烏醋面，和熬煮數小時的赤肉湯，簡單的銅板價就能飽餐一頓。（記者邱書昱攝）

2018-10-06 09:14

〔記者邱書昱／新北報導〕距離中午12點還有幾分鐘的時間，土城工業區外的「工業區烏醋麵」已經有不少人排隊等著來上一碗，看似簡單麵條混著醬油、烏醋和油蔥酥，搭配料理台上的辣椒讓胃口大開，「就是這個古早味」這也是讓老主顧一再光臨的獨門秘方。

「用心煮、都是一些川燙的東西而已，」老闆娘謙虛地說。煮麵的台子上早已用碗推起一座小山，店內除了賣乾麵，也有豬心湯、豬肝湯、骨頭湯、赤肉湯等湯品，「早上4點多就起來挑食材，最主要就是新鮮，」老闆娘的手從來沒有停下來。

鐵鍋內的辣椒醬可是不管內用、外帶的顧客都一定要拿的佐料，老闆娘淡淡地說，「這就是獨門配方」。吃起來的口感不辣卻香氣蔓延，蒜頭也搶不走辣椒的味道，在以醬油膏作為基底，老饕都知道直接一瓢加上烏醋麵中最對味。

營業時間從上午6點到下午2點半，在工業區的民眾中午就湧入店內，在附近上班的潘先生點上豬骨湯，他說，肉質、膠原豐富、湯頭實在且濃郁，帶有豬骨味卻沒有油膩感，而古早味的烏醋麵雖然簡單，搭配上帶有蒜頭、辣椒香氣的醬料，口感更有層次。一碗麵、一碗湯的銅板就能夠飽餐一頓。

相關影音