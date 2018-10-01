北市府慶雙十國慶 第四代「嗡嗡包」亮相

2018-10-01 13:48

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲上任以來，每年國慶日推出限量「嗡嗡包」贈送給參加升旗典禮的民眾。今天第四代「嗡嗡包」亮相，結合國慶意象，有藍、紅兩色雙肩背包，並搭配白色的「2018 TAIPEI」LOGO字樣，同時加送一款圓形國旗徽章，預定10日上午6時30分發放兌換券，8時憑券兌換。

北市民政局表示，第四代「嗡嗡包」首度選用時下最流行的雪花布為材質，除防刮耐磨外，更運用雪花布面混和灰白纖維的特性，所選的紅、藍色也降低飽和度，還加送一款圓形國旗徽章，讓市民朋友自由搭配，期待大家發揮創意，打造個人專屬風格的嗡嗡包。

民政局表示，第四代「嗡嗡包」將在10月10日國慶日當天，於市府路1號前的市民廣場發放給民眾，紅、藍兩色各準備1500個，現場從清晨6時30分起發放兌換券，7時30分舉行升旗典禮，8時整開始憑券兌換，可自由選擇喜愛的顏色，送完為止。

民政局長藍世聰表示，他上任以來希望台北市的國旗能插得漂亮、安全，過去太多又零散，因此逐漸把插在安全島上的國旗，改懸掛在燈桿上，讓市容乾淨整齊，街道也安全；今年也會於10月9日以前懸掛完國旗，約4、5日就會開始陸續懸掛。

據民政局資料顯示，第四代嗡嗡包成本價為175元，製作3000個；第三代191元，製作3000個；第二代102元，製作5000個；第一代84元，製作3000個。