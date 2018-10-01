醫病》空調壞上班族爆汗 揪出10年體臭原來是狐臭

穿淺色衣物，腋下是否出現黃色汗漬，可作為自行檢查有沒有狐臭的方法之一。（記者歐素美攝）

2018-10-01 11:36

〔記者歐素美／台中報導〕汗臭還是狐臭？觀察衣服或耳垢就知道！28歳宋姓上班族，從學生時期就覺得自己在夏天或運動後身體氣味比較重，以為自己只是汗臭不好聞，平時即以勤更衣、使用止汗劑等改善，不料，夏天時辦公室冷氣故障，她爆汗飄出難聞體味，同事才委婉告知她可能有狐臭，就醫後醫師發現她有濕黏性耳垢且腋下黃漬明顯，確實因狐臭造成體味，經迷你水刀頂漿腺刮除術後，解決其10年體臭問題。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，難聞體味可能來自狐臭或罹患嚴重肌膜或肌肉發炎等疾病，其中狐臭是最常見的體臭原因，又稱「香妃症」，正式醫學名稱則為「腋臭症」，主因人體汗腺中的頂漿腺分泌物被毛孔中的細菌分解後所造成。

吳文宏說，多數就診的狐臭病患都是在學校因體味受到同儕排斥，或經有經驗的朋友告知，或家長曾罹患狐臭，對子女體味多加留意，才得以主動察覺。宋女被體味問題困擾了10年，這次才在熱心同事的建議下才就醫檢查治療。

吳文宏指出，狐臭的診斷特徵有4點，分別為濕黏性耳垢、內衣或白色衣物腋下有沾到黃色汗漬、旁人有聞到味道、父母有狐臭。

根據醫學調查，決定濕黏性耳垢的基因主要與內分泌有關，狐臭者通常都有濕黏性耳垢，俗稱「油耳」，吻合率超過90%；另狐臭患者腋下也會有黃黏性汙漬，加上狐臭有遺傳性，因此民眾可以靠著上述4點自我檢查。

狐臭也因遺傳、性別、年齡、內分泌、飲食、季節等狀況而有不同的氣味及嚴重程度，體味輕者透過勤清潔、刮除腋毛、使用止汗劑、減少食用辛辣等氣味重的食物等方法，可稍微獲得改善；也可施打肉毒桿菌治療，但是功效有期限，約6個月施打一次，且要持續施打才有效；嚴重者則需手術治療。

根治狐臭，目前仍以手術為主。不過，因頂漿腺介於真皮與脂肪層之間，黏著很緊密，不易完全去除，迷你水刀手術因具有無熱效應、對周邊組織傷害小，面狀刮除效率高，可精密微調吸力等優點，適合小孩、女人等皮膚薄者，減少一般手術易造成皮下瘀青、血腫等併發症的風險。術後需包紮約4-5天，養護約1周，雙腋不碰水，也可搭配組織修復凝合劑縮短術後恢復期。