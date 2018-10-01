豪雨淤泥弄髒的墾丁海終於復原 「紅毛猩猩蟹」蒙塵

珊瑚恢復自然生機，已經能看到六斑四齒河豚「睡」在軟珊瑚上的可愛模樣。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-10-01 00:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島八月底的持續豪雨，除部分地區出現嚴重土石泥流外，海底珊瑚生態也遭奔流泥沙覆蓋，最近海底在大自然洗滌下恢復清澈，但有潛客記錄下一隻渾身污泥的「紅毛猩猩蟹」，這個生物擬態完整呈現當時淤泥慘況，也提醒人類尊重環境保育，隨時準備應對日益嚴重的極端氣候。

這隻日前被拍下的紅毛猩猩蟹，渾身「髒兮兮」，彷彿掉落泥漿爬起來的模樣，拍攝下的潛客「小吳」大嘆：「第一次看到紅毛猩猩長這樣欸，問了一下專家，斬釘截鐵地說了一個字『髒』，覺得牠好可憐，八月底那波泥沙覆蓋真是可怕！」

獨特微小的紅毛猩猩蟹體長僅約2公分，外形與類人猿紅毛猩猩相似，因此被稱作紅毛猩猩蟹，牠們身上長著厚厚的橙色「毛髮」，而且擁有類似猿臂的兩條腿，在吃浮游生物，就會像猩猩那樣擺動，極受潛水攝影者喜愛。

這種紅毛猩猩蟹「髒掉」的奇景，海生館助理研究員林嘉瑋解釋，紅毛猩猩蟹殼上密佈倒勾的短毛，習性就會沾滿東西，平常紅色模樣其實是身上黏滿紅藻；身上沾滿泥沙，是因為泥沙充斥在環境中，牠為了擬態讓泥沙沾粘在身上，可以說是當時環境淤泥滿佈的指標。

從八月底持續混濁的墾丁海域，山竹颱風過境後後終於有了改變，資深潛水教練蔡永春說，山竹颱風帶來的兇猛巨浪，雖然打傷不少珊瑚礁，卻也把海底淺水區的覆蓋泥沙清的乾乾淨淨；另名潛水教練楊健則觀察到，大自然洗滌和潛水人的清理，讓不少珊瑚恢復自然生機，已經能看到六斑四齒河豚「睡」在軟珊瑚上的可愛模樣，呼籲民眾透過這次泥沙覆蓋珊瑚事件，更重視海洋生態保育。

「紅毛猩猩蟹」原來的顏色。（記者蔡宗憲翻攝）