「康芮」最快週二成強颱 美專家示警：若西偏恐波及北台

〔即時新聞/綜合報導〕美國氣象專家警告,2018年第25號颱風康芮(KONG-REY)在10月5日前行進路線可能更往西偏,不排除衝擊台灣,並可能在下週末(10月6日)影響日本與南韓。綜合全球預報路徑顯示,康芮雖逐漸向台灣逼近,但不太可能直接登陸。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(30)日在推特中表示,康芮颱風目前正持續增強,若預測路徑更偏向西邊,10月5日前將可能衝擊台灣北部與中國東部,並在下週末(10月6日)對日本與南韓造成影響。

佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出的全球預報路徑模擬圖也顯示,康芮雖逐漸向台灣逼近,會直接登陸可能極小,因此雖然康芮目前的7級風暴風半徑達150公里,但壟罩台灣全境的機率並不高,唯北台灣可能會受波及。

根據中央氣象局最新資料顯示,康芮目前為中度颱風,瞬間最大陣風可達每秒43公尺,相當於14級風,7級風暴風半徑達150公里,10級風半徑則有50公里,目前中心絕對位置在北緯14.5度、東經137.9度,正以時速17公里往西北移動,後期路徑仍有不確定性,最快週二(10月2日)就有機會增強為強烈颱風。

傑森.尼科爾斯推特全文

#Kongrey is now a typhoon over the Philippine Sea. Storm will strengthen as it tracks NW over the next few days. Kong-rey is expected to threaten #Japan and #SouthKorea next weekend, but may move far enough west to impact N #Taiwan & E #China late this week. pic.twitter.com/wlOJ0sK8g3