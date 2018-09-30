「康芮」最快週二成強颱 美專家示警：若西偏恐波及北台

中央氣象局表示，康芮最快週二（10月2日）就有機會增強為強烈颱風。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-30 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國氣象專家警告，2018年第25號颱風康芮（KONG-REY）在10月5日前行進路線可能更往西偏，不排除衝擊台灣，並可能在下週末（10月6日）影響日本與南韓。綜合全球預報路徑顯示，康芮雖逐漸向台灣逼近，但不太可能直接登陸。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（30）日在推特中表示，康芮颱風目前正持續增強，若預測路徑更偏向西邊，10月5日前將可能衝擊台灣北部與中國東部，並在下週末（10月6日）對日本與南韓造成影響。

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出的全球預報路徑模擬圖也顯示，康芮雖逐漸向台灣逼近，會直接登陸可能極小，因此雖然康芮目前的7級風暴風半徑達150公里，但壟罩台灣全境的機率並不高，唯北台灣可能會受波及。

根據中央氣象局最新資料顯示，康芮目前為中度颱風，瞬間最大陣風可達每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑達150公里，10級風半徑則有50公里，目前中心絕對位置在北緯14.5度、東經137.9度，正以時速17公里往西北移動，後期路徑仍有不確定性，最快週二（10月2日）就有機會增強為強烈颱風。

傑森．尼科爾斯推特全文

#Kongrey is now a typhoon over the Philippine Sea. Storm will strengthen as it tracks NW over the next few days. Kong-rey is expected to threaten #Japan and #SouthKorea next weekend, but may move far enough west to impact N #Taiwan & E #China late this week. pic.twitter.com/wlOJ0sK8g3 — Jason Nicholls （@jnmet） September 30, 2018