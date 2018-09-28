潭美掀浪掏空路基！ 花蓮台11線「人定勝天」碑段封閉

台11線豐濱鄉人定勝天碑路段發生路面掏空。（豐濱鄉民代表曾金水提供）

2018-09-28 22:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕潭美颱風今、明兩日最接近台灣，豐濱鄉台11線61.5K「人定勝天」碑路段，有民眾在今天傍晚5點30分左右，發現柏油路面破了個大洞，海水直接灌入破洞內，形成1米直徑水坑，但底部掏空長達7米，而且還可能擴大，公路總局晚間8點起封閉道路，最快要10月1日中午12點才能搶通。

花蓮豐濱海域昨天起已經有大浪發生，台11線61.5K路段剛好是突出岬角，每次颱風接近或漲潮，大浪就會直接打上路面。

花蓮鳳林警分局說，今天傍晚民眾發現路面掏空後，立即向港口派出所通報，港口所長林清輝、豐濱分駐所長游瀚棠趕往現場查看，圍起封鎖線，通知公路總局第四區養工處。公路局人員檢修發現，路面柏油表面破洞雖只有1米直徑，但下方地層土砂已經被海水掏空出長7米寬4米的空洞，危及人車安全。

警方今晚8點起封閉管制人車，從花蓮南下台東的車輛，由警方交通疏導改道轉台11甲光豐公路，再接花64瑞港公路回到台11線，提醒往來台東花蓮的民眾注意。

公路局說，預計明天早上開始施工，10月1日中午前搶通。

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台11線61.5K路面破洞直徑1米，但公路局檢查發現，底部路基砂石已經出現長7米寬4米的巨大空洞，危及行車安全。（警方提供）