機車減空污 台中推3項加碼補助

2018-09-28 20:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕改善機車排放空污補助再加碼！台中市公布機車減污3利多，10月起機車氣檢不合格者，更換濾清器可補助200元；二行程機車汰換最新6期燃油機車可補助5000至1萬2000元，而機車業者檢驗達標者，一年最多約可獲2萬3000元獎勵金，鼓勵勵騎士和業者一起改善機車空污排放。

台中市機車約有172萬輛，其中10萬輛是二行程機車，為了進一步改善空污，市長林佳龍宣布首創全國機車減污新補助，經費將利用中央提撥給地方政府的20％空污基金，台中市依規扣除機車定檢費用後，有3、4000萬經費，補助至明年底。

台中市補助機車檢修合一，針對機車排氣定期檢驗不合格者，補助200元更換空氣濾清器，全市400多家機車排氣檢驗站都可直接抵扣，環保局說，機車排氣不合格原因包括機車老舊、零件估障或是空氣濾清器效果不佳，一般瀘清器價格約250元至300元，希望透過部分補助，鼓勵直接更換，改善排放空污。

之前二行程機車汰換購車補助主要為電動機車或自行車，這次改購最新的六期燃油機車也月補助，一般民眾補助5000元，中低收入戶及和平偏鄉專案補助達1萬2000元，相較於二行程機車的污染排放，預估可改善達89％，而原有電動機車補助仍會持續。

環保局指出，全市機車定檢率為80％，為讓機車排氣檢驗站能鼓勵更多機車能定期檢驗，只要業者達到一定檢驗數，一年約最多可獲得2萬3000元獎勵金。

環保局說，機車車主若無定期保養車輛習慣，排放污染物容易超標，機車應落實排氣定檢，加強車輛內部零組件保養，從源頭確實達到污染減量目的。