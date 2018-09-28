基隆人注意！10/2晚上10點起停水12小時 影響3萬5654戶

基隆部分地區10月2日晚上10點至10月3日上午10點期間，停水12小時，估計有3萬5654戶停水，1721戶水壓降低，提醒民眾及早儲水備用。（資料照）

2018-09-28 17:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕自來水公司第一區管理處今天下午說，為了辦理「基隆市中正區安瀾橋出水口600mm送水管工程」、「義一路憲兵隊前700CIP修漏工程」暨「基隆所施設東海街消防隊前消防栓增設工程」三合一工程停水案，10月2日晚上10點至10月3日上午10點期間，停水12小時，估計有3萬5654戶停水，1721戶水壓降低，提醒民眾及早儲水備用。

停水範圍包括：

中正區：中正路、北寧路（1號至31巷）、和一至和二路、平一至平三路、和平街、正濱路、武昌街、正榮街、立德路、祥豐街、豐稔街、正豐街、東海街、中船路、正義路、信一至信七路、義一至義九路。

信義區：壽山路、中興路、正信路、花源一至九街、崇法街（崇法國宅除外）培德路、東光路1號至11巷口（含2至10號側）、東信路、東明路、月眉路。

仁愛區：愛九路、復興街、六合街、劉銘傳路、仁一路、仁二路、延平街、愛六至愛七路（含各巷弄）一帶。

水壓降低範圍則有仁愛區愛四路及愛五路、仁三路（部份用戶）一帶。若有相關疑問可連絡基隆服務所（02）24252103。