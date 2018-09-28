桃映紅茶頒獎 林雨暘拿下特等獎

2018-09-28 15:28

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市近來年積極推廣精緻茶業文化，今天在文化局大廳舉行桃映紅茶頒獎典禮，由茶葉達人林雨暘拿下特等獎，頭等獎為廖文男、鍾明學、鍾佳蓉、謝來英和葉步煒等5人，另有金質獎28人、銀質獎22人、優質獎78人獲獎，市長鄭文燦致詞時指出，耗資5億元的龍潭「台灣客家茶文化館」，將於11月動工；茶改場宿舍將整修轉型為「埔心故事館」，提供展覽空間，推廣茶文化。

桃園市府從2009年起以「桃映紅茶」為名，積極推廣紅茶產業，今年紅茶評鑑比賽茶農繳茶點數達258點，主辦單位委請農委會茶業改良場副場長邱垂豐、課長林金池、研究員郭婷玫擔任評審，於17日選出各項得獎，今天舉行頒獎典禮。

鄭文燦表示，茶葉是桃園重要的經濟作物，從龍潭、平鎮延伸到楊梅，及北區八德、龜山、蘆竹等地都為桃園重要茶區，而紅茶是接受度最高、最為普遍的消費茶品，市府規劃與機場免稅店、桃園機場公司、桃園捷運公司合作，於機場免稅商店及機場捷運適當地點設立販售桃園茶的專櫃，發展更大的綠金產業。

鄭文燦說，市府與農委會農糧署協商，茶葉、稻米和雜糧的農機補助將分開運作，針對茶葉機器特性給予專案補助；在品牌茶葉外，發展更多尚未開發的、有潛力的品牌，與茶業改良場合作，協助進行換土、排水和茶苗等三項解決方案，讓平地茶園推廣更順利。

農業局長郭承泉表示，桃映紅茶為桃園特產，是以桃園原生種的小葉種茶菁製成，茶湯顏色紅艷明亮，香氣甘甜，滋味鮮爽，沒有一般紅茶的苦澀，不必加糖及奶精，是茶中極品。