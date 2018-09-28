國慶禮賓人員禮服曝光 古典中秀活力

銘傳大學國慶接待34年，女學生的紅色緹花布新禮服相當吸睛。（圖由銘傳大學提供）

2018-09-28 14:49

〔記者林曉雲／台北報導〕迎接10月10日國慶日，銘傳大學親善服務隊連續34年服務國慶大典，今年選出24位學生擔任國慶禮賓人員，15位女同學及9位男同學，有3位來自日本和韓國的國際生，體操校隊的日籍小野祐里奈，是第3度參加服務；而韓籍學生林受珉和權惠珍，對於能在畢業前參加我國國家慶典非常雀躍，認為將是來台留學歲月最美麗的回憶。擅長歌唱和手語的章家瑋有原住民血統，首次在國慶大典上擔任指引及接待，期望讓賓客感受到專業、親切的全方位服務。

銘傳親善服務隊指導老師何采容表示，銘傳服務除了重視外在的典雅秀麗，更重視團隊合作與紀律，一貫強調集體行動展現創意與活力。透過長期的培訓，在專業師資的指導及老將帶新血的自主訓練下，養成隊員間絕佳的默契，在整齊畫一的隊形中，呈現「花式步行秀」的創新變化。

何采容強調，今年的團隊陣容精銳盡出，在訓練過程中，12位擁有經驗的同學，一步步將經驗傳承給初次參與國慶的學弟妹，在傳承與創新的訓練主軸中，體現銘傳親善服務隊的薪火相傳精神，發揚銘傳大學親善服務的聲譽。

「笑在心中，漾在臉上」是銘傳禮賓接待的秘訣，今年國慶典禮，銘傳大學在禮賓服裝上大展巧思。何采容老師表示，一襲酒紅色連身洋裝，使用頗有古典氣息的紅色緹花布製成，布性柔軟手感良好，領子採用改良式的鳳仙領，富有古典婉約的女性意象。後領檯增高延伸視覺效果，並使用運動風的織帶，點綴喇叭袖與凸顯腰身，使整體輪廓更顯年輕活力。揮別去年的鐵灰小圓裙，改以裙圍較貼身的裙擺，穿梭座位區時更富機動性。

親自為母校親善服務隊設計新裝的銘傳傑出校友、卓蓉公司董事長廖佳琳說明設計理念，使用四葉幸運草元素來取代蝴蝶結，第一片葉子代表希望、第二片葉子表示信心、第三片葉子是健康、而第四片葉子則是幸運。希望、信心、健康、幸運等四種祝福的幸運草設計為飾品繫在領間，為中華民國的生日獻上祝福與期望。