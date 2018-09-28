潭美颱風今天起最接近台灣！ 6縣市大雨特報

中央氣象局指出，今天（28日）受東北風及颱風外圍環流影響，北部和東北部地區有雨。（資料照）

2018-09-28 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（28日）受東北風及颱風外圍環流影響，北部和東北部地區有雨，氣象局於基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雨特報，並於各地發布陸上強風特報。

氣象局表示，今天颱風更接近一些，北部及東北部地區為有陣雨的天氣型態，偶有降雨空檔，而雨勢有時較為明顯且有局部大雨或豪雨發生的可能性，花蓮偶爾也會有些短暫雨，但相對緩和許多，其他地方則是多雲到晴、山區午後有局部短暫陣雨的天氣型態。溫度方面，白天北部、東北部高溫約26至28度，其他地方在30度以上。

氣象局預估，週六（29日）受颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有陣雨，降雨雖有空檔，但雨勢仍明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮也有短暫陣雨的可能，其他地區以多雲到晴、午後山區有局部陣雨的天氣為主。

週日（30日）隨著颱風遠離，降雨緩和，花蓮、台東偶有短暫陣雨，東北部地區及北部山區也有小範圍降雨，其他地區多雲到晴，僅南部山區在午後有局部熱對流降雨。

颱風消息部分，第24號中度颱風「潭美」清晨2時位於鵝鑾鼻東方790公里之海面上，持續緩慢向西北移動，預計有略為加速的趨勢並將在宮古島附近北轉趨向日本，對於台灣直接影響機率低，今（28日）下半天到明天（29日）上半天是它最靠近台灣的時候。

天氣品質部分，雲嘉南空品區以南易有地表揚塵現象，局部區域及時段可能達「橘色提醒」等級。雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 26 25 ~ 30 24 ~ 33 24 ~ 35

颱風路徑潛勢圖。（圖擷自中央氣象局）

氣象局於基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雨特報，並於各地發布陸上強風特報。（圖擷自中央氣象局）

今日天氣概況。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）