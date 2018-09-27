不怕排水溝髒、頭髮沾滿蛛網 屏東正妹救貓爆紅

愛貓正妹涵涵不顧自身安危，走進排水溝救起流浪貓而爆紅。（涵涵提供）

2018-09-27 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕昨（26）晚屏東一隻2個月大的流浪貓受困於排水溝內，被1名愛貓正妹涵涵（小名）發現救起，但因為涵涵雙手被幼貓咬傷，頭髮也有蜘蛛網，讓她急得在臉書社團詢問「哪裡有美髮店可以洗頭」，結果救貓的善舉被網友狂讚，也讓她意外爆紅。

正妹涵涵與路過民眾一起熱心救起流浪貓，但涵涵因為爬進排水溝救起幼貓，讓她頭髮沾滿蜘蛛絲，馬尾也泡進水裡。當她救起幼貓時，雙手不慎被咬傷，但她忍痛先帶幼貓去醫院檢查，涵涵的傷口也進行包紮，但看診完卻讓她急著在網路上詢問。

涵涵因為要照顧小孩，所以要洗頭，但她傷口不能碰水，讓她急得在不公開社團「屏東人屏東事」詢問，「請問哪裡有美髮店幫忙洗頭？」引起許多網友留言。

網友們幫她找有洗頭的店家，也提供其他方法解決；也有人狂讚她的善舉，「心地善良的人最美麗」、「人美心更美，謝謝妳的愛心」，結果有店家被她感動表示：「雖然下班了，但願意接妳（洗頭）」。

事後，涵涵在臉書PO出流浪貓的狀況，經過昨晚的治療，幼貓不僅身體狀況良好，現在也能吃乾糧和罐頭。此外，她也貼出領養資訊，希望有民眾能給這隻流浪幼貓一個家。