潭美風場影響！ 北北基大雨特報、19縣市慎防強風

中颱潭美現正以每小時7公里速度向西北西方向移動。（擷取自中央氣象局）

2018-09-27 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受潭美颱風外圍環流影響，今全台各地及澎湖、金馬地區的空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區慎防較大風浪，此外，受東北風影響，位處迎風面的北北基亦有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意安全。

氣象局下午3時對台北市、新北市及基隆市等3縣市持續發布大雨特報，同時對新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等19縣市發布陸上強風特報。

至於民眾關心的颱風現況，氣象局下午2時發布颱風消息指出，中颱潭美（編號第24號）目前位於北緯21.7度、東經129.1度，現正以每小時7公里速度向西北西方向前進，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，7級風半徑250公里，10級風半徑100公里。

長期關注颱風消息的臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早亦更新資訊，指潭美颱風外圍風場持續吹著偏北風，導致位處迎風面的北台灣呈現陰天偶陣雨的天氣型態，由於明、後天是潭美最接近台灣的時刻，降雨狀況會再增加，提醒民眾若安排戶外活動應隨時留意相關資訊。