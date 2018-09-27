屏大原住民族語言學習中心揭牌 高屏逾300人學習

2018-09-27 13:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原住民族語言屏東學習中心本學年起設立在屏東大學，今天（27日）舉行揭牌儀式，共開設6語種，包括排灣語、魯凱語、阿美語、布農語，以及瀕危語種卡那卡那富語與拉阿魯哇語，學員已逾300人。

為落實原住民族語言發展法，推動原住民族語言師資培育計畫，全國7間大專院校本學年起開設原住民族學習語言中心，盼提昇原住民族語言教學品質，培育原住民族語言教學專才，供高屏地區學員上課的學習中心設置在國立屏東大學。

今天的揭牌儀式，先由南和部落排灣族巫師胡惠美為揭牌活動進行祈福、勉勵儀式；與會來賓包括原民族委員會教育文化處副處長林政儀、屏東縣政府原住民處副處長蔡文進、教育部原住民族課程發展協作中心南區中心主任郭東雄，以及族語教師。

屏東大學校長古源光表示，開課地點主要位在屏大林森校區，也在高雄市桃源區與杉林區開設語言學分班、學習班，提供適合的族語學習環境。目前學習班、學分班開設班級數達14班，學員人數達312人，其中排灣族語學分、學習班3班人數皆超過40人，報名情況相當踴躍。

報名學習的學員除了本族原住民，也有非原民身份或非本族身份者，學習中心期盼透過這些課程，提升現籍族語教師的教學與語言專業知能，以培育出更多族語種子教師。