東北風影響 明北台灣防短暫陣雨 颱風潭美緩慢靠近

今天北部及東北部地區受到東北風影響，降雨明顯，明天的天氣型態也將與今天類似。（資料照）

2018-09-26 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕今天（26日）台灣北部及東北部地區持續受到東北風的影響，有明顯降雨情況發生，體感溫度涼冷；其他地區則呈多雲到晴，預計明天（27日）的天氣型態與今天相似，北台灣降雨機率大，整體偏濕涼，而且週五、週六「潭美」距台最近，風雨可能會增強。

中央氣象局預報，27日的天氣與今天相似，在颱風滯留及東北風的影響下，北部及東北部地區都還會有明顯的局部短暫陣雨，溫度方面北台灣低溫約莫在22至24度，體感上會較涼，高溫則會在28至30度；至於其他地區則是多雲到晴的天氣型態，風勢會較大，高溫約在31至33度，提醒北部及東北部的民眾出門記得攜帶雨具並適時增添薄外套。

另外有關於「潭美」颱風動態，颱風已從強颱轉為中颱，並且開始緩慢北飄，在晚間8點左右，颱風中心位於北緯21.30度、東經129.20度。預計本週五、週六（28、29日）會最接近台灣，雖然侵台機率不大，但是受其外圍環流影響，屆時北台灣降雨會更明顯，容易有局部大雨或豪雨的情況。而且因為「潭美」未來路徑將往日本方向移動，赴日旅客要多加注意，並提醒民眾隨時關切中央氣象局發布的颱風最新資訊。

紫外線方面，明天台北、新北、基隆、桃園呈中量級；宜蘭、新竹縣市、苗栗以及外島的金門、連江呈高量級提醒；其他地區則呈過量級警示，提醒民眾注意。

空品方面，明日僅宜蘭地區是良好的綠色等級，雲嘉南地區則是來到橙色警示，其他地區則是黃色普通等級。

另外颱風接近影響，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島都容易有長浪發生，提醒這樣風大浪大的情況可能會持續好幾天，浪高可達6至8公尺，提醒如欲從事海上作業或活動的民眾，要特別注意安全。

「潭美」颱風的路徑潛勢預測。（圖擷取自中央氣象局）

明天（27日）的天氣型態與今天相似，北台灣降雨機率大。（圖擷取自中央氣象局）

明天紫外線預報，台北、新北、基隆、桃園呈中量級；宜蘭、新竹縣市、苗栗以及外島的金門、連江呈高量級提醒；其他地區則呈過量級警示。（圖擷取自中央氣象局）