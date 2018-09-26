醫病》日低頭逾4小時 美容師頸椎間盤突出手麻不舉

2018-09-26 17:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕年近半百的婦人因20歲就開始做美容師，長時間低頭替顧客做臉、美顏，8年前就常感右手無力、酸麻，之後雖升格當老闆，但常操作電腦管理顧客資料或滑手機，讓她嚴重到手麻「不舉」，連刷牙、拿筷子都很吃力，經中國醫藥大學附設醫院神經外科醫師邱正迪改以椎間盤成型術治療，終改善手部無力酸麻情況。

51歲的何小姐從20歲起就開始做美容業，常常一天要低頭逾4小時替客人做臉、保養，升格當老闆後總是坐在電腦前看資料，或用手機查詢美容資訊等，長期受頸部痠痛、右手麻木所苦，之後變本加厲甚至常手無法抬起。

她遍訪中西醫試過各式療法，包括推拿、指壓、按摩、針灸等，西醫照過X光、電腦斷層、核磁共振等，多數醫生診斷她有頸椎間盤突出且神經壓迫情況，多建議實施椎間盤切除手術，再置換成人工椎間盤，因她不願接受手術，一忍再忍，嚴重時甚至連刷牙、吃飯都很辛苦。

她轉到中國醫藥大學附設醫院神經外科治療，醫師邱正迪改以椎間盤成型術治療，大幅改善酸麻情況。

邱正廸指出，頸椎的椎間盤成型手術是利用電離子汽化技術，讓突出的椎間盤縮回，改善神經壓迫，患者可以使用局部麻醉、門診手術，一節椎間盤的治療約30分鐘，頸椎椎間盤成型手術，適合青年、中年罹患頸部椎間盤突出、經保守藥物及復健治療半年以上無效，但尚未嚴重到需置換椎間盤者。

他提醒，頸椎最好要維持正直的姿勢，民眾工作時多留意不要一直維持相同姿勢，長時工作者也應注意適當的休息與活動，睡眠留意枕頭對於頸部的支撐，能減少頸椎椎間盤突出症的發生。