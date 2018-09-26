嚴重後背痛 可能是尿路結石在作怪

2018-09-26 12:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名陳姓男子連日莫名腰痛，休息也無法改善，甚至無法入眠，急診後發現原來是結石在作怪；台大醫院新竹分院影像醫學部醫師楊菁華指出，夏天是腎結石的好發季節，若身體內水分大量散失，又沒適時補充足夠的水分，造成尿液中的代謝廢物濃度相對提高，增加形成結石的機會。

楊菁華說明，腎結石不一定停留於腎臟，有時會隨尿液排出的過程，沈積於輸尿管或膀胱，成為輸尿管結石或膀胱結石，這些泌尿道的結石統稱為尿路結石。最常見的是草酸鈣結石和磷酸鈣結石，約佔80％。其餘是感染造成的無機鹼性結石、尿酸結石及少部份遺傳疾病引起的結石。

楊菁華指出，當石頭還小或在腎臟，有時病人並不會感覺痛，或僅是隱隱作痛。直到石頭變大到刺激腎臟包膜、或是掉到輸尿管造成阻塞，才會有突發性的疼痛。 而疼痛多在腰側肋骨，並不會因姿勢轉換就減少疼痛。此外，輸尿管結石引起的疼痛常會延伸至鼠蹊部、男性的睪丸或女性的外陰部。

楊菁華表示，病人就診時，需做尿液和腹部X光檢查。尿液檢查主要分析病人有無血尿與發炎問題；腹部X光則可初步窺見是否有結石，還有結石的位置、成分。若初步檢查未能完全確定問題，則會進一步安排腎臟超音波和靜脈注射腎盂攝影。

楊菁華說，腎臟超音波主要檢查腎臟本身的結石，判斷位置、大小、厚度，但對於輸尿管中下段的確認，便需要靠其他工具輔助。靜脈注射腎盂攝影是為病人注入顯影劑後，拍攝一系列X光，可顯示尿流是否順暢及結石阻塞的位置。

而電腦斷層攝影，則可直接觀察結石對器官造成的影響，同時也可評估是否有其他病症，如膽囊發炎或腹主動脈血管瘤，可減少鑑別診斷所需時間。