獨家》趁花蓮王入獄 同性伴侶註記拚闖關

花東彩虹嘉年華總召張哲源遞交陳情書給花蓮縣府民政處長陳志強，表達包括同性伴侶註記等三大訴求。（記者花孟璟攝）

2018-09-25 17:47

首次上稿 17:29

更新時間 17:47

〔記者花孟璟／花蓮報導〕內政部去年7月開放戶政事務所辦理同性伴侶註記，花蓮是全國4個未開放縣市之一，趁花蓮縣長傅崐萁今天上午才剛發監執行，主辦「花東彩虹嘉年華」的「東台灣性別公民行動聯盟」今下午也到縣府前遞交陳情書，由縣府民政處長陳志強代表接受，聯盟表示，希望爭取遲來的基本人權。陳志強說，會儘快針對人權團體的陳情加快辦理。

「同志伴侶要註記！性別平等需教育！」前縣長傅崐萁過去多次批評蔡英文支持多元成家，還曾在3年前的萬人造勢場合宣稱「花蓮拒絕同志登記結婚」；而傅崐萁雖入監服刑，但妻子、立委徐榛蔚轉戰花蓮縣長選情仍看好。

為此東台灣性別公民行動聯盟在本週末舉辦「花東彩虹嘉年華」前夕，今天下午還到花蓮縣府大門口陳情、高呼口號「同志伴侶要註記、性別平等需教育」。現場由於縣長「暫時換人」，這次陳情不僅縣府門口不再動用警員大陣仗「防堵」，也首次有處長級官員出面受理陳情。

主辦花東彩虹嘉年華的東台灣性別公民行動聯盟張哲源說，全台灣僅有四個縣市「不開放同性伴侶註記」，花蓮榜上有名。他說，同志團體共提出三項訴求，包括開放花蓮同性伴侶註記，回復基本人權；其二，落實校園性別平等教育，包括情感教育、性教育與同志教育等課程，以建立安全友善校園；第三，成立花蓮「同志健康中心」，設置友善性別空間與活動。

見到縣府民政處長陳志強出現，張哲源反映，同志團體長年遞送陳情書、表達爭取權益的訴求「從未得到回應」，希望能在「3個月內」有清楚答覆。

能否在3個月內有清楚答覆？民政處長陳志強強調，行政程序有一定流程，新的縣長上任都有要求加快行政效率，將依照代理縣長蔡碧仲指示，針對同性伴侶註記議題儘快處理，並有妥善的後續處置。

現場聲援的東華大學原住民族學院助理教授黃盈豪說，全台灣只剩4個縣市不受理同性伴侶註記，既然花蓮是「幸福城市」，為何花蓮做不到此一「最低人權要求」？他說，作為社工，他支持情感教育進入校園。

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