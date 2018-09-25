657偏鄉公車上路 大甲溪北通勤族更便利

2018-09-25 15:57

〔記者張軒哲／台中報導〕海線再添偏鄉公車路線！657路公車將於27日上路，讓大甲溪北地區民眾就學、就醫、洽公及購物更方便，尤其國高中學子通勤便利，今日舉辦試乘說明會，與會的各級學校校長及居民紛紛反映增班。台中客運回應，對路線有信心，將在營運一段時間後進行微調，讓溪北居民搭公車更便利。

市議員吳敏濟表示，爭取657路公車的目的是照顧偏鄉居民就學、就醫、洽公及購物的需求，路線途經建興、西岐、龍泉、日南、幼獅工業區、孟春等溪北各里，往南過大安溪後由大甲東西七路右轉穿過大安區西安、松仔腳等農村聚落至大甲街上，沿途含蓋西岐國小、日南國中、順天及大甲國中、大甲高中、致用中學及大甲高工，讓偏鄉學子上學更便利，住在溪北地區的學子可以搭657通勤，尤其住在建興與西岐的日南國中學生通勤更方便，住在幼獅工業區的學子跟民眾除了97公車之外，又多了一條公車路線搭乘。

吳敏濟盼家長不必起早趕晚地接送，老人家到光田和李綜合等大型醫院檢查或拿藥都很方便。終點站大甲高工校長簡慶郎說，繼今年初在該校大門口設iBike站點之後，吳敏濟又爭取到657公車，讓學生上下學更為便利。目前657有18個班次，上下學尖峰時刻仍然不足，希望台中客運增班。

日南國中校長舒富男與西岐國小校長柳世麟均表示，657公車路線規劃十分週全，串連起整個大甲生活圈，所有需要依賴交通工具的外出目的地都考慮到了，對社區的交通有很大的幫助。

建興里長蔡明河指出，建興目前只有一班苗栗客運路過，班次少停靠地點也很有限，交通非常不方便。657公車上路後，他會義務替長輩辦敬老愛心卡卡。今年不幸中風的80歲老翁吳李漢章說，這班低底盤公車真是及時雨，上下車有司機協助，他可以獨力搭輪椅出門就醫。

台中客運總經理葉茂彬盛讚657路是一條內行人規劃的路線，不僅統合了大甲生活圈的各項需求，也銜接各路國道公車，轉乘至市中心各個區域都很方便，上路之後，會根據實際狀況進行微調班次。