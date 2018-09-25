向教師致敬！慶山建設贈《圳水漫漫》給豐原、石岡區老師

慶山建設總經理陸鴻慶（中）代表贈《圳水漫漫》一書，由豐原國小校長周詩彥（左）代表接受。（記者歐素美攝）

2018-09-25 15:02

〔記者歐素美／台中報導〕慶山建設致力推動大山城地區閱讀，10餘年來贈書給豐原區、石岡區共17所國中小學逾6萬冊圖書，今日再與市議員陳清龍服務處共同辦理贈書，將台中市文化局出版的台中學系列叢書《圳水漫漫》再版1300本，贈予17校教職員，作為教師節禮物。

慶山建設總經理陸鴻慶、文化局長王志誠、教育局長彭富源、市議員陳清龍、《圳水漫漫》作者楊宏祥及17所受贈學校代表，今天皆出席這項贈書儀式，期望以此書作為鄉土入門教材，在教師的提領下讓在地學子能更認識、親近豐原。

慶山建設總經理陸鴻慶說，辦理贈書活動今年邁入第13年，希望以在地企業的力量提升地方的閱讀風氣，提振故鄉子弟的文化底蘊。《圳水漫漫》作者楊宏祥，以淺顯易懂的文字，從開鑿葫蘆墩圳的先賢－張達京的故事說起，進而認識豐原的地名沿革與典故、環境背景，書中一探居民習以為常卻特殊的豐原街景，並介紹豐原的諸多傳統產業風華及葫蘆墩的歷史人文風采、葫蘆墩圳的現況與未來的發展探索。

文化局長王志誠則指出台中學是台中的歷史，將過去台中市誌與台中縣誌中的史料數據消化後，主題式分類，以報導文學的寫法，讓故事內容更容易被閱讀跟親近。並預告文化局將再有一本跟台中有關的著作即將出版。

教育局長彭富源則感謝慶山建設總經理陸鴻慶、文化局及作者楊宏祥看見需求，他說文化是城市的靈魂，是教育界重要的養分跟素材，透過書本串起我們與城市、父母、土地的連結。

市議員陳清龍說，文化局長王志誠以筆名「路寒袖」創作的台語詩《圳頂之雲》，也收錄在這次再版的書籍中。長期與慶山建設配合贈書活動，十多年來，不只是石岡跟豐原區，還包括后里區及啟明學校。提升軟實力非短時間內就能見效，但慢慢地會發現在各方面孩子們都日益精進，包括教師跟家長也都逐步成長，期望以此書作為鄉土入門教材，在教師的提領下讓在地學子能更認識、親近、認識豐原。