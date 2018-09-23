屏東縣除屏東市外唯一「坐月子中心」落腳東港大鵬灣畔

2018-09-23 23:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣以往僅有兩間產後護理中心，而且集中在屏東市區，「嬰」多粥少下，屏東不少新生兒家庭的產後照護需求，不是得長途跋涉到高雄市，就是得用其他方式如月嫂等代替，不過，本週末傳來好消息，南屏東首間產後護理機構落腳東港大鵬灣湖畔，景觀休憩室供新手媽媽在大鵬灣美景前交流「媽媽經」。

屏東縣以往僅屏東市有兩間立案產後護理機構，但因床數少，炙手可熱，不少新生兒的家庭只能等待，可是生產不可能排隊，新手媽媽常常遠赴高雄的產後護理機構尋求協助。

本週末東港「新苑」產後照護機構正式揭牌，由於是屏東市以南所有家中有新生兒家庭的大事，因此現場冠蓋雲集，屏東縣衛生局局長李昭仁及醫師公會理事長鄭英傑到場見證專屬南屏東新生兒間的大事。

一名家住屏東市的新手媽媽聞訊就說，自己原本找到高雄去，後來覺得路途太遠太麻煩，改找月嫂，要是當時東港的產後護理中心已開，她確實會考慮到東港，「畢竟還是比高雄近！」。

新苑產後護理機構表示，近來少子化，每個小嬰孩都是家長心中的寶，也因此在照顧上較以往更為講究，也希望小孩能獲得最好的照護。不過，新手媽媽常因無經驗沒幫手更沒有諮詢對象，導致遇到小嬰孩的任何哭鬧就慌張無助，甚至引發產後憂鬱的症狀，屏東市以外的新生兒家庭，在產後護理的資源上原本就相對缺乏，潛在需求龐大。

新苑強調，院內配有合格產後護理師以及護理人員等等，提供新手良好、有豐富經驗的諮詢對象，陪同媽媽和小嬰孩一同健康成長。

坐落於台17線旁的新苑，發揮得天獨厚的優勢，打造面對大鵬灣的「水岸第一排」的休憩室，新手媽媽彼此間能邊交流邊看海景，放鬆心情。