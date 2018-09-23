七星轉運罡「化暗為明」 中秋節點燈超酷炫

御龍宮的七星轉運罡在中秋夜晚點燈，試燈畫面很酷炫。（記者林宜樟攝）

2018-09-23 16:59

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣東石鄉御龍宮近年在廟前來設置「五行七星人車平安橋」，過年時讓人車通行祈求平安，但因每年拆裝耗工，且橋下在建廟時原就安放七星燈，今年廟方決定「化暗為明」，拆除原有的鐵架，在平安橋橋面上安裝夜間會發光的七星燈「七星轉運罡」，將在明晚農曆8月15日中秋夜點亮，看到試燈的信眾直說「好酷炫」。

御龍宮主祀中壇元帥，廟宇地點寬敞，新任管委會主委莊錦章上任後有感於中壇元帥在建廟時指示安上的七星燈在平安橋下無法呈現，決定讓「七星轉運罡」化暗為明，設計燈光會閃爍流動的燈座。

總幹事莊文榮說，「七星轉運罡」採用強化玻璃，大貨車開過去也不會破裂，中秋節夜晚點燈，由中壇元帥帶領過七星，點燈後每晚都會亮燈；廟方還將設計書卷造型裝置，刻上主委受感應而寫的「曾經千里道路暗淡家居辛苦無色彩，來登七星聖境天官賜福歩歩照光明」、「七星橋前千邪萬魔不敢登，尊聖封神敕旨領兵天界壇」，讓信眾瞭解七星燈的意義，另在廟前廣場設置鎮宮法器，整體工程年底前就會完工，七星平安橋可讓人車通行，每天都可過橋來祈求平安，之後農曆春節也將會辦活動，歡迎信眾來訪。

御龍宮起源於布袋鎮過溝王家在西元1987年與中壇元帥結緣，開始奉祀，因相當靈驗，曾獲前縣長李雅景贈送「沙淘蓋世」匾額，2007年神明指示在現址建廟濟世，經地主及信眾幫忙，御龍宮在2010年完工，並籌建籤解文史館來研究各廟宇籤詩，信眾循台82線至東石鄉洲仔段，有指標導引到達。

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