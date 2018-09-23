台中捷運藍線串聯七期百貨商圈 中市府：將強化周邊大眾運輸

2018-09-23 12:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運藍線已獲行政院核定，預計今年可啟動綜合規劃作業，其中，位於台灣大道與河南路口的車站，緊鄰新光三越、大遠百、Tiger City等大型百貨商場聚集的七期，為中台灣的消費重鎮。交通局長王義川表示，市府未來會因應日益增加的人潮，強化周邊接駁公車規劃、增設iBike站點，擴大大眾運輸服務範圍，紓緩商圈腹地交通壅塞現象。

王義川指出，台中捷運藍線的路線規劃與台北捷運板南線相似，都是經過都會區最繁榮的交通要道，板南線途經忠孝東路信義商圈、東區、台北車站及三鐵共站的萬板特區；捷運藍線則沿台灣大道的台中車站、中西區城中城、七期商圈、東海榮總、沙鹿市區及台中港等人潮聚集點規劃站位，並與綠線在台中市政府站交會轉乘。

其中，位於台灣大道與河南路口的藍線車站，與秋紅谷生態公園相鄰，並緊鄰新光三越、大遠百、Tiger City等大型百貨商場，未來通車後，將成為「通勤、消費、觀光、生活」的新據點。

王義川表示，該站也鄰近朝馬轉運站，可服務中長程轉運需求的民眾，加上距離逢甲商圈也僅相距1.5公里，未來民眾透過公車轉乘或iBike也可輕鬆抵達，有助於紓緩目前逢甲商圈腹地塞車及停車位不足現象。

王義川進一步指出，因該區鄰近國道一號台中交流道及台74快速道路，交通十分便利，吸引多家國道客運業者群聚，未來再整合捷運藍線，將以最便捷的交通優勢，吸納南來北往的旅客。而隨著轉乘人潮增加，市府也將強化捷運車站周邊的接駁公車規劃，擴大大眾運輸服務範圍，並持續增設iBike站點，推廣人本交通運輸，打造台中成為低碳永續的綠色城市。