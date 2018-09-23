世界盃拔河賽「全壘打」勇奪4金 總統賀電嘉許

南投高中與桃園壽山高中合組拔河聯隊，於世界盃「錦標賽」中的青少年混合520公斤級奪金，小英總統也第一時間發出賀電恭賀。（記者劉濱銓翻攝）

2018-09-23 09:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投高中女子拔河隊，遠赴南非參加2018世界盃室外拔河比賽，在「公開組」及「錦標賽」各參加2項目，並已拿下3金，昨與桃園壽山高中男子拔河隊組成台灣隊，參加最後一項在「錦標賽」中的青少年混合520公斤級比賽，以直落二成績戰勝地主南非隊，不僅為台灣再添1金，也締造南投高中拔河隊前所未有的4項4金「全壘打」紀錄。

蔡總統於22日特別致電慶賀，強調台灣隊出類拔萃、技冠群傑，揚譽海外。

南投高中女子拔河隊，日前已在「公開組」青少女480公斤級，以及和桃園壽山高中男子拔河隊組成的台灣聯隊，於青少年混合520公斤級各奪1面金牌。

在「錦標賽」同樣是青少女480公斤級也獲1金，昨參加錦標賽最後一項青少年混合520公斤級，台灣南投、桃園聯隊以預賽全勝之姿挺進準決賽，冠軍戰由台灣對上南非。

南投高中表示，決賽在第一局時，戰況陷入膠著，與南非纏鬥3分40秒才勝出，進入第二局則因對手氣力已盡，因此直接攻擊就結束比賽，再奪1金，此次世界盃也締造前所未見的4項4金「全壘打」紀錄，師生與有榮焉，並感謝相關單位的支持與贊助。

南投高中參加世界盃室外拔河比賽，參加的四項比賽大獲全勝，勇奪四金表現亮眼。（記者劉濱銓翻攝）