Terry Fox Run公益路跑 逾千民眾為終結癌症募款

民眾扮成仙女參加路跑。（記者許倬勛攝）

2018-09-22 13:17

［記者許倬勛／桃園報導］紀念加拿大抗癌英雄的「Terry Fox Run」國際公益路跑，在全球50餘國舉辦，迄今有31年歷史，台灣站今天在桃園市龍潭區漢英高中登場，分為5公里及10公里組，吸引逾千民眾參加，共同為癌症研究基金努力。

這項公益路跑的緣由為加拿大青年Terry Fox因骨肉瘤右腿截肢，他戴著義肢展開跨越加國東西岸的路跑為癌症研究募款，卻不幸於半途病逝，其義行感動了許多人，後人延續火炬，每年9月都會舉辦路跑，至今已為癌症研究募得2百餘億元經費，是加國的重要活動。

今年路線選在山明水秀的石門水庫附近，參加者依個人體力選擇5公里組或10公里組，活動自早上6點半開始，經介紹注意事項及規則後，8點30分準時鳴槍開跑，還有民眾裝扮成仙女、蜘蛛人，現場氣氛熱烈。

首次參賽的國中生吳同學說，在網路上偶然看到相關報導，覺得這項活動很有意義，便拉著死黨們來參加，他說，希望總有一天癌症可以被消滅，患者不用再受病痛折磨。

漢英集團總裁駱展龍表示，Terry Fox Run的重點不是競速比賽，不計名次決定高低，而是在於人人都可以學習Terry Fox的精神，並在許可範圍內小額捐款支持癌症研究，為終結癌症貢獻。