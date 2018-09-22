09/22 各報重點新聞一覽

2018-09-22 06:10

自由時報

國人愈來愈長壽 平均壽命80.4歲

內政部昨公布「二○一七年簡易生命表」，國人的平均壽命為八十．四歲，其中男性七十七．三歲、女性八十三．七歲，均創下歷年新高，若以縣市區分，則以台北市平均壽命八十三．六歲最高。

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五星共產寺打人 警逮魏明仁

彰化縣二水鄉的百年古剎「碧雲禪寺」，遭營建商魏明仁插上中國五星旗並播放中國國歌，淪為「五星共產寺」；彰化縣長魏明谷昨宣布下週三（二十六日）將強制拆除違建部分，沒想到縣府官員到場執行斷水斷電時，魏明仁竟在警察面前痛毆建設處董姓科員，遭警當場逮捕，依妨害公務及傷害罪移送。

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宜蘭縣長選舉 本報民調// 林姿妙37.61%陳歐珀23.38％

素有「民主聖地」之稱的宜蘭縣，年底縣長選舉競爭激烈，本報昨晚出爐的民調結果顯示，國民黨提名的羅東鎮長林姿妙獲得三十七．六一％支持度，民進黨提名的現任立委陳歐珀支持度為二十三．三八％，兩人差距十四．二三個百分點；另三位無黨籍參選者的支持度，林信華為四．三八％，陳秋境與林錦坤均為○．三％，尚未決定的比率則有三十四．○三％。

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蘋果日報

共產廟遭斷水電 囂張廟主竟毆官員

美國《紐約時報》周三報導插滿五星旗的彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」，在建商魏明仁取得產權後，成為台灣的共產主義基地。當地民眾不滿將砲火導向縣府遲不處理該寺違建問題；彰化縣長魏明谷昨親上火線，火速於下午4時進行斷水電，但縣府建設處人員到場執勤，魏明仁突揮拳抗議，導致建設處董姓科員倒地，且嘴唇受傷，警方當場將魏明仁逮捕，傷者將提告傷害，縣府也將提告妨害公務。

美淫狼躲15天落網 性侵未成年少女遭通緝逃台灣 將遣返

3D列印手槍設計師威爾森（Cody Wilson）涉性侵案件被美國警方發布通緝，本月初逃亡到台灣後，昨再遭美國註銷護照，警方昨晚在北巿萬華區廣州街一間商務旅館，以他入境證件已失效為由將他逮捕，移民署專勤隊將會盡速把他帶上飛往美國班機，交由美方司法人員逮捕歸案。

聯合報

東廠事件調查出爐…促轉會1頁半報告 藍批敷衍

促轉會昨天舉行記者會，公布對前副主委張天欽舉行「打侯會議」的調查報告，報告認定張天欽所召開的並非正式會議，但部分人員言行的確嚴重失當，不適合負責轉型正義工作。除已請辭的三人，副研究員張世岳亦已請辭，主秘許君如也將歸建陸委會。但促轉會也強調，成立以來謹守法定職權，絕不可能成為有心人士口中「東廠」，也不會停止討論威權時期加害體系與加害者的責任。

英脫歐案歐盟強硬否決 梅伊峰會鎩羽

歐盟奧地利薩爾斯堡非正式峰會廿日落幕，各國領袖一致強硬反對英國首相梅伊的「契克斯」英歐未來經濟關係方案，歐洲理事會主席圖斯克直言，這個方案「行不通」，梅伊原本想在這場峰會上取得正面成果，壓制黨內「硬脫歐」一派的反彈聲浪，如今卻面臨更多壓力。

中國時報

國保勞保明年雙漲 影響1346萬人

勞動部昨表示，配合最低工資調整，明年元旦起勞保與國保費率將各漲0.5％，1346萬人數受影響；其中，勞保（含就保費1％）費率由10.5％漲至11％，一般勞工每月約增保費31元，影響人數1027萬人；國保費率由8.5％漲至9％，保費每月約增55元，影響人數319萬人。

居住證爭議 柯P喊比照綠卡

蔡政府擬限縮申領大陸台胞居住證的台灣民眾公民權，國民黨台北市長參選人丁守中怒批「霸凌憲法、恐嚇國人」！台北市長柯文哲也認為，應該平常心就好，「拿綠卡怎麼處理，居住證就怎麼處理」，這也是一個辦法。至於會不會覺得政府此舉造成兩岸更加對立？柯說，「本來就很對立了」。