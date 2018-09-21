iPhone XS開賣 果粉等了91小時搶頭香！

史上最貴、單價超過5萬的手機iPhone XS系列今日上午開賣，電信三雄推出各項優惠活動互別苗頭。（記者羅沛德攝）

2018-09-21 08:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕iPhone XS系列手機今開賣，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信同在信義威秀門市舉辦開賣活動，電信三雄各出奇招，分別吸引數十名民眾排隊，拔得整條街排隊頭籌者出現在中華電信，排了91小時未離開，果粉毅力驚人。

電信三雄為吸引民眾參與開賣活動，催出果粉換機潮，宵夜、早餐已是基本款，還有送中秋月餅、電影看到飽服務，果粉果然也熱烈捧場。松壽路整條街最早前來排隊的，是排在中華電信第一名的Mike（徐先生），他提著大包行李，週一就來排，已經排了91個小時。

台灣大哥大最早排隊的陳小姐，是昨天晚間11點抵達排隊現場，她已連續9年拔得頭籌，許多排隊第一名禮品都曾被她拿過，就連台哥大營運幹部看到她都趨前握手，寒暄「又見面了」。

遠傳電信排名第一得是邱姓研究生，他請朋友協助於週三下午就來排隊，他本人則是昨天晚上6時來接班，他原先非遠傳電信用戶，一直很想換支蘋果手機，累積了許久資金終於決定這次來換，他額外獲得的另支手機將送給母親。

中華電信頭香徐先生。（記者羅沛德攝）

郭婞淳到台灣大哥大門市發送月餅。（記者羅沛德攝）

業者端出咖啡。（記者羅沛德攝）

iPhone XS開賣，果粉排隊狀況。（記者羅沛德攝）

iPhone XS開賣，果粉在場排隊等候。（記者羅沛德攝）

史上最貴、單價超過5萬的手機iPhone XS系列21日上午開賣。（記者羅沛德攝）