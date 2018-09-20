網路假消息又來了？屏東山區瘋傳「紅包換嬰兒」 結果是…

2018-09-20 23:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣近年飽受假新聞、假消息影響，屏東牡丹山區部落19日傳出有陌生男子試圖「用紅包換嬰兒」，恐怖消息瞬間分享上萬，但恆春警方查證發現只是教科書推銷員，提醒民眾勿分享來路不明假消息以免受罰。

這段疑似誘拐擄童的訊息，從19日下午開始流傳在恆春半島，內容描述「一位騎摩托車男子長得像大學生，剛好外婆在家外面收嬰兒衣服」男子向老人家說「那我給你紅包，你給我嬰兒。」

網路留言還註明，「男子會拿出一本書出來叫你看，要拒絕，看到長輩在收嬰兒的衣服就停下來問，可能來山上就是有目的，還想用紅包換嬰兒，文章還明白點出，「摩托車銀色的、高高瘦瘦前面一個黑色包包，要大家『分享在分享』」。

這段網路訊息的地點及場景描述清楚，很快引發當地居民緊張，紛紛轉發訊息互相提醒，也向恆春警方報案求助，希望調閱當地路口監視器畫面釐清身分。

恆春警方今天展開調查，發現第一個發文者言過其實、有誇大嫌疑，因為這名摩托車男子其實是兒童參考書業務員，紅包是希望長輩介紹賣書的獎金，沒有換「嬰兒」的說法。

恆春警分局偵查隊提醒，未經求證就散發網路假消息，可能觸犯「社會秩序維護法」中散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，呼籲在網路上張貼、轉傳相關言論前，應謹慎查證，避免錯誤訊息藉由網路傳播，影響社會安寧。