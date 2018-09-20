明各地仍晴朗炎熱 風速微弱西半部空品不佳

明受太平洋高壓籠罩持續影響，各地仍以晴朗炎熱的天氣為主。（資料照）

2018-09-20 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕明（21）日受太平洋高壓籠罩持續影響，各地天氣仍是晴朗炎熱，午後山區須留意短暫雷雨，此波高溫預計持續到週日白天。連日穩定天氣，加上風速微弱影響，污染物累積，明天西半部地區空品不佳，民眾外出時務必配戴口罩。

環保署指出，由於近日天氣較為穩定，加上風場微弱，污染物容易在大氣中累積，擴散條件轉差，連帶影響西半部地區空氣品質下降。明天北部、竹苗、中部及雲嘉南地區空氣品質達「橘色提醒」，高屏、金門、澎湖及馬祖則為「普通」。環保署強調，西半部內陸地區夜晚可能達「紅色警示」，北部午後須留意臭氧濃度偏高。

中央氣象局預報，明天午後少部份山區有短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島也有零星雷陣雨。白天溫度，本島地區高溫31至34度，外島地區高溫30、31度。紫外線方面，基隆、台北市、新北市、雲林縣、嘉義縣市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣及澎湖地區為過量級，其餘地區則為高量級，提醒民眾做好防曬，時時補充水分。

天氣風險公司表示，下週過了中秋節後，將有一波鋒面及東北風南下，從北部、東北部地區開始明顯轉為濕涼，氣溫甚至比上一波鋒面再更低一些，影響的時間也會更長，預估低溫將下探20至22度。

空氣品質方面，北部、竹苗、中部及雲嘉南地區為「橘色提醒」，高屏、金門及澎湖為「普通」，其餘地區則為「良好」。（圖擷取自環保署）

溫度方面，明天白天溫度，本島地區高溫31至34度，外島地區高溫30、31度。（圖擷取自中央氣象局）