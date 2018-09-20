已羡慕！俄羅斯正妹老師 竹山高中新「嬌」點

南投縣竹山高中俄羅斯正妹老師「莎曼琉葧」，深受同學們喜愛。（記者謝介裕攝）

2018-09-20 19:41

〔記者謝介裕／南投報導〕當俄羅斯正妹老師碰上台灣高中學生，師生之間會產生怎樣的火花？這一場東西文化的美麗相遇，目前正在南投縣國立竹山高中的校園展開，俄羅斯外籍教師「莎曼琉葧」則自我期許，希望學生對俄國各方面的好奇，透過她的循循善誘，未來都能化為學生們成長及拓展國際視野的養分。

俄籍教師「莎曼琉葧（譯名）」現年25歲，畢業於莫斯科城市師範大學，主修東方文化與教育，也會說一點中文，在得知台灣政府與俄方達成師資交流專案後，立刻提出申請，成為竹山高中創校57年來第一位俄籍教師。

「莎曼琉葧」十分隨和，與學生年紀也相去不遠，開學迄今不到1個月，已融入校園生活，深受學生喜愛，校方在每週正規的俄語課程之外，還特別成立名為「俄羅斯語基礎社」的社團，莎曼老師透過社團活動介紹俄羅斯的美食、節慶、音樂等相關文化，同學們參與也十分踴躍。

不過，學生們說，俄羅斯對他們而言，可說是遙不可及的神祕國度，好奇心也成為他們學習的動力，但怎麼也想不到，俄語的「舌尖抖音」如此多又不易學！

莎曼老師則說，她學習中文時，也有相同的感受，但她都能熬過來了，相信最後學生也一定能學到一口流利的俄語，希望未來一年的教學過程中，除了把俄羅斯美麗的文化與語言介紹給大家，她自己也要把台灣人的熱情、善良，尤其是美食文化，帶回莫斯科與親友一起分享。