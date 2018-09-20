「摸魚」27年終有成 清大教授獲教部產業創新研發補助

2018-09-20 17:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕看準全台大專校院擁5萬教授、20萬碩博士生，教育部打算發揮這股研發能量，推補助要大學產業創新研發，促各校成立新創研發服務公司，幫師生創業，如清華大學教授就拿出鰻苗養殖技術，與業界合作，要創造台灣鱸鰻經濟價值。

教育部次長姚立德表示，全台有5萬名教授、約20萬名碩博士生，這麼龐大的研究能量，應該鼓勵大專院校投入創業，透過政策助大專在校內成立新創研發服務公司，並孕育師生成立產業創新公司，今年起也推「大學產業創新研發計畫」，徵選政府重點推動的產業領域（5加2產業），以教育部補助來給師生第一桶金來創業，最後有26校46件計畫通過申請，每件每年最高給6百萬元。

清華大學教授曾晴賢推動「鱸鰻養殖」計畫，他表示，自己從事水產養殖研究，在校內「摸魚」摸27年，掌握關鍵鰻苗成長技術，在農委會解禁之後，展開大規模養殖試驗，如今帶著學生跟企業合作，推休閒農場，或打造相關鱸鰻生技產業，製造相關產品，打響清大水產養殖技術研究服務公司的名聲。

成功大學資工系教授莊坤達與產業界共推「智慧型物聯網資料區塊鏈平台」研發計畫，與產業新創成立「分散式帳本實驗室」，思索如何將區塊鏈技術作運用，目前將朝向醫療、能源等方面發展，計畫由4名教授、4名博士研究員、4名博士生加上產業能量等來執行。

台灣師範大學副校長宋曜廷也表示，校內透過「產創實驗室」來協助團隊將研發成果商品化、技轉與投資，並制訂相關辦法，包含創業諮詢、準備、特定廠商資源及輔導就業等，讓校內創業達「一條龍」，如早已成立新創控股公司，由許勝雄當董事長，要扶植台版「獨角獸企業」。

高雄科技大學也與高雄捷運、台灣高鐵等公司合作，跨界培育博士研發人才，利用產業博士、產碩博專班等，發展前瞻鐵道機電技術，預計每年培訓3名博士，研發10項以上軌道關鍵技術，希望未來年研發服務績效可突破1千萬，讓台灣軌道技術最終能達國產化地步。