古早捕魚法！ 屏東塭仔庄重現「牽罟、控沙窯」

「牽罟」是先民最早發明的網具，也是台灣古老的捕魚方式之一，僅靠簡易的小船、一張大漁網跟眾人之力就能滿載而歸。（塭豐社區提供）

2018-09-20 16:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣佳冬鄉海岸邊的塭豐村，因有豐富的漁業資源及遼闊的海岸線，村民以捕魚、養殖業為生，隨著時代演進，早年靠人力捕魚的「牽罟」漸漸被淘汰，伴隨「牽罟」而有的「控沙窯」活動也不復見，塭豐村民為了傳承台灣捕魚產業演進歷程，特別舉辦「牽罟、控沙窯」活動，重現40年前先民的智慧。

「牽罟」是先民最早發明的網具，也是台灣古老的捕魚方式之一，僅靠簡易的小船、一張大漁網跟眾人之力就能滿載而歸。

塭豐村村長李明杰說，早年漁民搭設簡易的竹筏或舢舨，載著罟（漁網）出海撒網，並圍繞成倒「U」字型，漁網兩翼各有一條長曳繩，看準潮汐時間，撒網漁戶就會吆喝村民一起來幫忙，兩邊各需要20個人，40人合力將漁網拉上岸，漁戶再把漁貨分送給協助的人。

李明杰說，早年塭豐村的海岸線種了很多蕃薯，漁民們坐在岸邊觀看潮汐、等待牽罟時，就會在沙灘挖洞，就地取材撿拾漂流木焚燒後再放入蕃薯，利用燒燙的沙子將食物悶熟，「控沙窯」是老一輩漁民們的共同回憶。

隨著時代演進，需要龐大人力的「牽罟」漸漸被取代現代化漁網、養殖業取代，牽罟在地方幾乎快要失傳，近年在塭豐村積極推動傳承下，吸引越來越多人參與體驗，今年牽罟活動邁入第5年，地方統計，去年牽罟活動吸引近700人參加，預計今年人數會再創新高。

「來去塭仔庄牽罟、沙窯體驗嘗鮮趣」活動由塭豐社區舉辦，將在10月6曰塭豐村的海邊沙灘登場，除了可以體驗早期漁民捕魚方式，還有食魚教育、趣味競賽、手拋網競賽及晚會等豐富內容，牽罟及沙窯的報名每人收費150元，分團體、個人報名，額滿為止，詳細活動流程及報名可洽08-8665373、08-8668578、0918111769。