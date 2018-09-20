台鐵訂票當機元兇逮到了！APP設計者被送辦...

台鐵在去年中秋節期間，訂票系統出現異常，經過鐵路局和鐵警局1年來的調查，發現問題出在民間版本的台鐵訂票手機APP「台鐵訂票機」。（鐵路警察局花蓮分局提供）

2018-09-20 13:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵在去年中秋節期間，訂票系統出現異常，經過鐵路局和鐵警局1年來的調查，發現問題出在民間版本的台鐵訂票手機APP「台鐵訂票機」，疑似程式設計不良，會以一組虛擬身分證字號卡住系統，警方抓出約有5萬筆資料遭到干擾，日前把APP設計者依違反商標法、刑法妨害電腦使用、偽造文書等罪嫌移送地檢署偵辦。

鐵路警察局花蓮分局指出，民間版APP程式「台鐵訂票機」下載量已高達80萬餘次，於106年1月至107年7月期間，共計產生約5萬筆，IP筆數3千餘組的異常訂票資訊，因為在程式後台會使用一組A100000001虛擬的身分證字號加快訂票畫面的流程，讓無辜的使用者間接蒙受不白之冤。

隨後臺鐵局、鐵警局及中華電信多方分析該異常訂票資訊產生的原因，發現IOS系統內有一民間版APP訂票程式「台鐵訂票機」涉有重嫌，經查民眾在使用該APP訂票時均會帶出A100000001虛擬身分證號，產生異常訂票資訊，經傳喚程式設計師，初步了解是程式設計BUG。

警方說，雖然工程師沒有故意，但使用虛擬身分證字號已經涉嫌偽造文書，而臺鐵訂票資訊也因此遭到干擾，即訂票人不論透過任何途徑向臺鐵局訂購車票之時，網頁所留下的訂票資訊會化成數字、代碼存在於臺鐵局伺服器內，藉由資料的判讀，可以查出訂票人之IP、訂票時間及訂票內容。

臺鐵花蓮運務段副段長賴東震說，臺鐵局呼籲民眾使用官方版「臺鐵e訂通」APP，以維護消費者權益。臺鐵局與鐵警局仍將持續進行「淨網專案」行動，防止各類犯罪狀況發生，以保障民眾使用大眾運輸系統之權益。